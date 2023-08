Final Fantasy VII Ever Crisis: Neues Mobile Game steht in den Startlöchern

Die Final Fantasy-Spielereihe erfreut sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit unter Fantasy- und Rollenspiel-Fans. Mit Final Fantasy VII Ever Crisis wird bald auch ein neues mobiles Spiel aus dem FF-Universum auf iPhones und iPads Einzug halten. Das Spiel bringt Momente aus anderen Final Fantasy VII-Titeln zusammen, fügt einige hinzu und lässt einen „die Reise des jungen Helen Sephiroth erleben“.

Nun lässt sich die Neuerscheinung vor dem offiziellen Start im App Store vorbestellen (App Store-Link): Die Veröffentlichung ist für den 7. September vorgesehen. Der Grafikstil von Ever Crisis lehnt sich an die kantigen Charaktere des PlayStation-Originals an, aktualisiert sie aber so, dass sie etwas moderner wirken.

Das Marketing von Final Fantasy VII Ever Crisis enthält auch die Tagline „eine weitere Möglichkeit für ein Remake“, was darauf hinzudeuten scheint, dass das Spiel eine weitere Abweichung von der Zeitlinie des Originalspiels bieten könnte. Square Enix kündigte Ever Crisis erstmals im Jahr 2021 an. Am selben Tag enthüllte das Unternehmen ein FFVII Prequel bzw. Mobile Battle Royale, das 2021 veröffentlicht und im Januar dieses Jahres eingestellt wurde.

Weitere Infos und Teaser-Screenshots finden sich auch im offiziellen Final Fantasy VII Ever Crisis-Account bei Twitter bzw. X. Auch eine offizielle Website zum Spiel gibt es, auf der man sich vorab registrieren kann, um Neuigkeiten zu Final Fantasy VII Ever Crisis zu bekommen. Die Neuerscheinung wird kostenlos verfügbar sein und sich über In-App-Käufe finanzieren.

Fotos: Square Enix.