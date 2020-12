Scanner Pro wird zur Freemium-App und kostet 21,99 Euro pro Jahr

Vor einiger Zeit mussten wir uns schon von unserem Liebling verabschieden: Aus Scanbot wurde ScanPro. Ein Abo gab es da schon längst – und genau das wird nun auch bei einer beliebten Alternative eingeführt. Scanner Pro (App Store-Link) von Readdle hat heute ein großes Update erhalten und wurde komplett auf links gekrempelt.

Beschäftigen wir uns zunächst einmal mit dem wichtigsten Thema: Dem neuen Abo. Wer die bislang 4,49 Euro teure App bereits gekauft hat, darf alle bisherigen Funktionen wie gewohnt weiter nutzen. Zudem kommen alle neuen Funktionen des heutigen Updates kostenlos mit dazu. Spätere Updates könnten aber unter Umständen ein Abo notwendig machen.

Wer Scanner Pro nicht zuvor gekauft hat, kann die App jetzt kostenlos auf iPhone und iPad laden. In der Basis-Version kann eine unbegrenzte Anzahl an Scans gesammelt werden, die beim Teilen aber mit einem Wasserzeichen versehen werden. Ebenso ermöglicht die Basis-Version einen Sync über die iCloud. Für alle weiteren Funktionen wird ein Abo benötigt, das 21,99 Euro pro Jahr kostet.

Kommen wir nun aber zu den neuen Funktionen. Zunächst einmal hat man ein komplett neues Design entwickelt, das etwas frischer und moderner wirkt und zudem ein paar mehr Optionen bietet. Unter anderem ist eine Listen-Ansicht hinzugekommen, die ich persönlich sehr viel besser finde.

Funktional bietet Scanner Pro aber auch einige Neuerungen, beispielsweise Text Vision. Diese Funktionen erklären die Entwickler wie folgt:

Die Nachteile bei der Arbeit mit Scans sind, dass man keinen Text auswählen und kopieren kann.

Wenn Sie irgendwelche Informationen aus einem Scan wiederverwenden müssen, müssen Sie sie entweder manuell neu eingeben oder OCR (Optical Character Recognition) verwenden, um den Text zu erkennen. In früheren Versionen von Scanner Pro mussten Sie beispielsweise OCR bei jedem Scan manuell anwenden.

Mit Text Vision erkennt Scanner Pro automatisch die Texte Ihrer Scans in 26 Sprachen, so dass diese durchsuchbar und auswählbar sind. Auf diese Weise können Sie problemlos einen Absatz aus einem Lehrbuch an Ihre Notizenapplikation weitergeben oder beliebige Namen oder Zahlen aus gescannten Belegen kopieren.