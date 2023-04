Schlaf- und Relax-App „Endel“ jetzt auch für macOS erhältlich

Die Applikation „Endel: Schlaf und Achtsamkeit“ (App Store-Link) könnte euch schon einmal über den Weg gelaufen sein. 2020 hat Apple Endel als die „beste Watch App des Jahres“ gekürt. Die für iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV und iMessage verfügbare Applikation springt nun auch auf den Mac und steht weiterhin als Universal-Download – jetzt für alle Plattformen – in den Stores bereit.

Die Schlaf- und Relax-App Endel will schon seit einiger Zeit Stress und Schlaflosigkeit vorbeugen und bietet nach einer kostenlosen Testphase den eigenen Dienst in einem Abo an. Das Prinzip von Endel basiert auf insgesamt vier verschiedenen Modi, aus denen ihr je nach eigener Stimmung und Situation auswählen könnt. Neben Entspannung („Relax“) gibt es auch Schlafen („Sleep“), Arbeiten (“Focus“) und Spazieren gehen („On-The-Go“). Dabei werden nicht einfach nur ein paar entspannende Natursounds abgespielt, sondern alles dreht sich um eine „endlose, unaufdringliche und individuelle Klanglandschaft“, wie es in der Story zu Endel heißt.

Falls ihr mit „personalisierten Klangwelten“ entspannen beziehungsweise fokussieren wollt, probiert Endel aus. Die Kosten für die Vollversion liegen bei 52,99 Euro pro Jahr. Optional steht auch eine überteuerte, lebenslange Lizenz für 299,99 Euro zum Kauf bereit. Obwohl die Sounds wirklich toll gemacht sind, finde ich die Preisgestaltung fragwürdig.