Schönes iPhone-Zubehör: Das sind die Black Friday Deals von Amegat

Der Hersteller Amegat steht für hochwertiges und erschwingliches Zubehör für iPhone, Apple Watch und AirPods. Natürlich macht auch Amegat am Black Friday mit und bietet die eigenen Produkte günstiger an. Folgend findet ihr unsere Empfehlungen, zudem gibt es am Ende des Artikels eine Auflistung mit allen Deals. Viel Spaß beim Sparen!

3-in-1 faltbare Ladestation mit Qi2

Die faltbare Ladestation kann das iPhone stehend oder liegend via Qi2 mit 15 Watt schnell aufladen. Darüber hinaus können die AirPods sowie die Apple Watch geladen werden. Da ein passendes Netzteil und USB-C-Kabel mit dabei sind, seid ihr sofort startklar. Unter anderem eignet sich das Ladegerät auch auf Reisen, da man es kompakt falten kann. Aktuell könnt ihr für 69,99 Euro statt 89,99 Euro zuschlagen. Die silberne Variante liegt bei 71,99 Euro.

Angebot AMEGAT 3 in 1 Faltbar Kabellose Ladestation, Qi2 zertifizierter 15W kabelloser... Multifunktionales 3-in-1-Design: Verabschieden Sie sich von dem Durcheinander mehrerer Ladegeräte und Kabel. Unsere kabellose Ladelösung aus einer...

15W Ultra-schnelles Aufladen: Zertifiziert durch Qi2, liefert satte 15W Hochgeschwindigkeitsladeleistung für die iPhone 16 / 15 / 14 / 13 / 12 Serie....

3-in-1 Ladestation für den Schreibtisch

Damit iPhone, Apple Watch und AirPods stets mit Strom versorgt sind, kann man sich diese Ladestation ansehen. Das iPhone hält magnetisch, wird mit Qi2 geladen und lässt sich im Winkel leicht justieren. Die Apple Watch wird dahinter aufgeladen und die AirPods holen sich den Strom auf dem Standfuß. Auch hier sind ein Netzteil und USB-C-Kabel mit dabei. Jetzt bezahlt ihr für die silberne Variante nur 79,99 Euro statt 99,99 Euro.

AMEGAT Wireless Charger 3-in-1, Induktive ladestation Qi2 15W, Magnetische kabellose... Weniger für Mehr: Diese kabellose Ladestation mit Qi2-Zertifizierung lädt Ihr Smartphone, Ihre Uhr und Ihre Kopfhörer gleichzeitig schneller und...

Extrem Schnelles Laden: Dieses Mag-Safe Ladegerät kann Ihr Telefon mit 15W und Ihre Uhr und Kopfhörer mit 5W aufladen. Die Watch Series 9 kann in 30...

100 Watt Powerbank mit USB-C-Kabel

Diese Powerbank habe ich aktuell häufig im Einsatz. Zuhause an meinem Esstisch ist keine Steckdose schnell erreichbar und wenn mein MacBook mal wieder zu wenig Strom hat, nutze ich einfach die Powerbank. Mit 20.000 mAh gibt es eine ordentliche Kapazität und das integrierte USB-C-Kabel kann 100 Watt abgeben. Im Angebot bezahlt ihr 59,99 Euro statt 89,99 Euro.

Angebot AMEGAT 100W Powerbank mit Integriertem USB-C Kabel, 20000mAh Tragbares Ladegerät... 100W Hohe Ausgangsleistung: Diese Powerbank liefert bis zu 100W und sorgt dafür, dass Ihr Laptop, Tablet und Smartphone auch an langen Tagen...

Diese Powerbank ist nur 15 Millimeter dick

Wenn die Powerbank besonders flach sein soll, ist dieses Produkt eine gute Wahl. Hier gibt es auch 20.000 mAh und 100 Watt, allerdings ein komplett anderes Design. Statt 64,99 Euro kostet die dünne Powerbank mit USB-C und USB-A nur noch 49,99 Euro.

Angebot AMEGAT Powerbank 100W, 20000mAh Laptop Power Bank USB C Input&Output externer Akku 3... Entwickelt für Laptops: Diese ultradünne Powerbank ist für Laptops konzipiert und misst nur 15 mm. Sie ist kleiner als ein Notebook und wiegt nur...

100W Hochgeschwindigkeits-Ausgang: Mit einer 100W-Hochgeschwindigkeitsleistung lädt diese Powerbank Ihren Laptop im Handumdrehen auf. Verabschieden...

Kleine Powerbank für unterwegs

Wenn es etwas kleiner sein darf: Hier gibt es 10.000 mAh und bis zu 22,5 Watt Output. Die Powerbank ist 79 x 56 x 25 Millimeter klein und kostet jetzt nur noch 19,19 Euro statt 26,99 Euro.

AMEGAT Powerbank 10000mAh, 22.5W Mini Power Bank USB C Input&Output Klein Aber Stark... Kreditkartengroß: Erstaunlich, wie klein unsere Powerbank ist: so klein wie eine Kreditkarte, aber vollgepackt mit mächtiger Energie für Ihren...

18W Eingang & 20W PD-Ausgang: Der USB-C-Anschluss verfügt über einen robusten 18-W-Eingang und einen 20W-Power-Delivery-Ausgang, damit Ihre Geräte...

