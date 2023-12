Self Service-Reparatur neu für das iPhone 15 und M2 Macs

Vor gut einem Jahr hat Apple die Self Service-Reparatur in Europa gestartet. Apple hat das Programm kontinuierlich weiterentwickelt und neue Modelle mit aufgenommen. Und ab sofort ist die Self Service-Reparatur auch für die iPhone 15 Produktfamilie und Mac-Modelle mit M2-Chip verfügbar, darunter das 14″ und 16″ MacBook Pro, das 15″ MacBook Air, der Mac mini, der Mac Pro und der Mac Studio.

Gleichzeitig hat Apple das Programm auf 24 weitere europäische Länder erweitert, darunter Kroatien, Dänemark, Griechenland, die Niederlande, Portugal und die Schweiz. Dank der aktuellen Erweiterung unterstützt die Self Service-Reparatur nun 35 Apple Produkte in 33 Ländern und 24 Sprachen.

Neu ist auch das Tool Apple Diagnose, das ab heute in den USA verfügbar ist und im nächsten Jahr auch nach Europa kommen soll. Das Apple Diagnosewerkzeug ist für Nutzer und Nutzerinnen gedacht, die über die Kenntnisse und die Erfahrung verfügen, Apple Geräte selbst zu reparieren. Mit den Apple Diagnose-Sessions zur Fehlerbehebung haben Kunden und Kundinnen die gleichen Möglichkeiten wie autorisierte Apple Service Provider und unabhängige Reparaturanbieter, um Geräte auf optimale Funktionalität und Leistung zu testen und festzustellen, welche Teile möglicherweise repariert werden müssen.

Self Service-Reparatur bietet Zugriff auf Handbücher, Apple Originalteile, Werkzeuge und mehr. Das Programm ist Teil des Engagements von Apple, die Reparaturmöglichkeiten für Verbraucher und Verbraucherinnen weiter auszubauen. Wer keine Erfahrung in der Reparatur elektronischer Geräte hat, kann weiterhin einen autorisierten Apple Service aufsuchen.

In den letzten drei Jahren hat Apple die Anzahl der Standorte zur Reparatur mit Zugang zu Originalteilen, Werkzeugen und Schulungen nahezu verdoppelt, darunter mehr als 4.500 unabhängige Reparaturanbieter. Ein weltweites Netzwerk von mehr als 5.000 autorisierten Apple Service Providern beschäftigt mehr als 100.000 aktive Techniker und Technikerinnen.