Shallot Town: Neues Städtebau-Spiel der „Sprout: Idle Garden“-Macher

Das wunderbar entspannende Idle Game „Sprout: Idle Garden“ hat mich seinerzeit nach dem Erscheinen im Februar 2019 einige Zeit an mein iPhone gefesselt. Die Entwickler des Spiels, Shallot Games, arbeiten aktuell an einem ganz neuen Projekt, das wir euch hier vorstellen wollen. Anders als bei Sprout dreht sich im neuen Spiel alles um Städtebau in einem Sandbox-System.

„Shallot Town ist ein Sandbox-Builder für iOS und Android, mit dem du jeden Aspekt deiner Stadt entwerfen und dekorieren kannst, vom Straßenlayout bis hin zur Platzierung von Möbeln und Tapeten“, heißt es von den Entwicklern. „Wenn du im Level aufsteigst, wirst du viele neue Dinge zum Bauen freischalten, und die Dorfbewohner werden in deine Stadt ziehen. Das Spiel wurde als entspannender Titel mit völliger Gestaltungsfreiheit und einer progressiven Ebene konzipiert. Es verfügt außerdem über eine Idle-Mechanik sowie eine Option, über Minispiele Fortschritt zu erringen, so dass du das Spiel in jedem beliebigen Tempo spielen kannst.“

Veröffentlichung für Q2 2020 geplant

Wie das Team von Shallot Games nun berichtet, können Interessierte sich ab sofort die öffentlichen Beta-Versionen für iOS und Android herunterladen und sich auch über den Discord-Channel der Macher austauschen. Für iOS wurde die Beta-Version über Apples TestFlight-App (App Store-Link) realisiert. Nach dem Download der Anwendung kann man dort beliebig viele App-Betas installieren, so auch Shallot Town. Dazu tippt man auf dem iOS-Gerät mit TestFlight einfach auf diesen Link und installiert das Spiel.

Auch ein erster Trailer zu Shallot Town wurde bereits veröffentlicht, den wir euch unter diesem Artikel eingebunden haben. Ganz verzichten muss man auf die von Sprout: Idle Garden bekannten und beliebten Mechanismen nicht – nur, dass man statt eines persönlichen Gartens nun eine ganze Stadt kreieren kann. Das offizielle Release für Shallot Town ist für das zweite Quartal dieses Jahres geplant.