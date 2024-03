Shelly stellt BLU Button Tough1 und BLU H&T vor

Erst auf der CES im Januar hat Shelly neues Zubehör vorgestellt, das unter anderem mit einem neuen Chip ausgestattet ist und damit auch direkt mit Matter gekoppelt werden kann. Im Rahmen der Light + Building in Frankfurt hat man jetzt zwei neue Zubehör-Produkte vorgestellt, die ebenfalls einen neuen Weg einschlagen. Sowohl der neue Shelly BLU H&T als auch der Shelly BLU Button Tough1 verbinden sich per Bluetooth.

Die Verbindung per BLE nicht nur direkt mit eurem Smartphone möglich, sondern auch Kompatibilität mit Home Assistant und allen anderen Geräten, die das BTHome-Protokoll unterstützen. Es geht aber noch einfacher: Auch Shelly-Geräte aus der Plus- und Pro-Serie, also beispielsweise der Shelly Plus Plug, können als Repeater für die Bluetooth-Produkte dienen und diese so ständig verfügbar machen.

Das kann der neue Shelly BLU Button Tough1

Der Shelly BLU Button Tough1 kann Geräte ein- und ausschalten, dimmen und Szenen aktivieren. Er kann mit Tonsignalen oder geräuschlos betrieben werden und verfügt über eine „Find me“-Funktion durch einen Beacon-Modus.

Der Outdoor-geeignete Schalter bietet vier verschiedene Tastenkombinationen und bietet damit zahlreiche Möglichkeiten, vom Ausschalten des Lichts bis zum Bedienen der Jalousien oder der Steuerung des Garagentors.

Der neue Shelly BLU H&T

Was der Shelly BLU H&T kann, steckt schon im Namen. H steht für Humidity, also die Luftfeuchtigkeit. Und das T steht für Temperatur. Beides kann der Outdoor-geeignete Sensor messen und an andere Shelly-Geräte weitergeben, auch hier wird per Bluetooth gefunkt und eine geeignete Steckdose oder ein anderes Shelly-Gerät dient als Repeater.

Sobald die beiden Neuheiten flächendeckend verfügbar sind, werden wir uns noch einmal mit Details und vermutlich auch Testberichten bei euch melden.

Die beliebtesten Shelly-Produkte