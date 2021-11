Singles Day: Ab Mitternacht 11 Prozent Rabatt bei Saturn

Ich beschäftige mich ja schon eine ganze Zeit mit dem Thema Online-Shopping und ich muss ehrlicherweise sagen, dass der Black Friday nicht mehr das ist, was er vor ein paar Jahren noch war. Mittlerweile starten die Angebote immer eher und auch der Singles Day, der aus dem asiatischen Raum stammt, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Freuen dürfen sich alle, die nicht auf den letzten Drücker einkaufen wollen.

Falls ihr also schon mit der Suche nach Weihnachtsgeschenken für eure Liebsten oder euch selbst begonnen habt, kommt am Donnerstag eine weitere Anlaufstelle mit dazu: Auch Saturn feiert den Singles Day und bietet auf ausgewählte Aktionsprodukte einen zusätzlichen Rabatt in Höhe von natürlich 11 Prozent.

Falls ihr euch die besten Schnäppchen sichern wollt, könnt ihr ab Mitternacht auf saturn.de/singley-day in den Aktionsprodukten stöbern und nach euren Favoriten suchen. Eine genaue Übersicht über die einzelnen Produkte liegt uns bisher leider noch nicht vor. Was ich schon vorab erfahren konnte, sind die folgenden ausgeschlossenen Marken: Apple, AVM und Sonos sind leider kein Teil der Aktion.

Mitteilen können wir euch zudem schon das Kleingedruckte mit allen wichtigen Informationen, die Saturn vorab geteilt hat: