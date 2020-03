Sky Ticket: Gerätewechsel ab sofort fünf Mal im Monat möglich

Ihr habt Sky Ticket (App Store-Link) im Einsatz? Dann wisst ihr sicherlich, dass ihr maximal vier angemeldete Geräte haben und nur einen Gerätewechsel pro Monat vornehmen könnt. Das ändert sich ab sofort: Ein Account kann nun maximal fünf angemeldete Geräte beinhalten, zudem sind pro Monat bis zu fünf Gerätewechsel möglich. Die Geräteliste findet ihr im Web oder in der Sky Ticket-App.

Sky-Kunden mit einem Sky+ oder Sky Q Receiver müssen sich noch etwas gedulden, kommen aber auch in den nächsten Wochen in den Genuss des vereinfachten Gerätewechsels. Sie haben künftig die Möglichkeit, mit Sky Go, Sky Q App und Sky Q Mini bis zu fünf Geräte zu registrieren und pro Monat bis zu fünf Gerätewechsel vorzunehmen.

Sky Ticket Angebote

Erst gestern haben wir euch auf die neusten Angebote bei Sky Ticket aufmerksam gemacht. Diese sind weiterhin gültig.