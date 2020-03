Samsung X5: Diese externe Festplatte macht sogar alte Macs wieder flott

In der vergangenen Woche habe ich mit der SanDisk Extreme Pro bereits eine sehr schnelle externe SSD mit USB-C vorgestellt. In den Leser-Kommentaren fiel dann auch eine weitere Empfehlung, die ich mir umgehend angesehen habe: Die Samsung X5. Hier kommt statt USB-C nämlich die noch einmal deutlich schnellere Technik Thunderbolt 3 zum Einsatz.

Thunderbolt 3 setzt glücklicherweise auf den gleichen Stecker-Typ wie USB-C, bietet aber bis zu vier Mal höhere Geschwindigkeiten und wird unter anderem auch dazu verwendet, um hochauflösende Bildschirme anzuschließen. Soweit ich mich nicht täusche, bieten alle Macs mit USB-C-Schnittstelle auch Thunderbolt 3.

Und genau hier kommt dann die Samsung X5 ins Spiel. Während bei der SanDisk Extreme Pro, ausgestattet mit USB-C, in meinem Praxis-Test bereits bei rund 900 MB pro Sekunde Schluss war, legt die externe SSD mit Thunderbolt noch einmal eine Schippe drauf. Im BlackMagic Disk Speed Test konnte ich Geschwindigkeiten von über 2.500 MB pro Sekunde erzielen:

Das sind definitiv Werte, bei denen selbst herkömmliche interne Festplatten und gegebenenfalls auch ältere interne SSD-Module alt aussehen. Und genau deswegen eignet sich die Samsung X5 nicht nur hervorragend für alle Apple-Nutzer, die schnell auf größere Datenmengen wie Filme oder hochauflösende Fotografien zugreifen möchten, sondern auch für alle etwas in die Jahre gekommenen Macs, die wieder flott gemacht werden sollen.

Solltet ihr euch beispielsweise vor ein paar Jahren einen iMac gekauft, aus Budget-Gründen aber nur eine normale Festplatte gewählt haben, könnt ihr mit der Samsung X5 ganz einfach ein Performance-Upgrade durchführen, ohne die interne Festplatte im Mac wechseln zu müssen. Oder möglicherweise habt ihr den Mac Mini aus 2018 im Einsatz und ärgert euch darüber, dass der interne Speicher nicht nachträglich erweitert werden kann? Auch dann wäre die Samsung X5 eine einfache, aber sehr schnelle Lösung.

Nun gut, einen Haken hat die Sache natürlich: Der schnelle Speicher mit Thunderbolt 3 ist nicht gerade günstig – wobei die Samsung X5 noch zu den günstigeren Alternativen mit dieser Technik zählt. Aktuell werden folgende Preise abgerufen:

500 GB für 189 Euro

1 TB für 383 Euro

2 TB für 648 Euro

Zum Vergleich: Die in der vergangenen Woche von mir vorgestellte SanDisk Extreme Pro schafft knapp die halbe Geschwindigkeit, hier zahlt man für 500 GB aber auch schon rund 140 Euro. Auch wenn man sicherlich nicht von einem Schnäppchen sprechen kann, fällt der Preisunterschied dann aber doch nicht so extrem aus. Wichtig zu wissen ist aber in jedem Fall: Die Samsung X5 kann ausschließlich an einem Thunderbolt 3 fähigen Port betrieben werden. Mal eben an einem klassischen USB-Steckplatz kann die schnelle SSD nicht angeschlossen werden.