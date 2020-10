Slash Quest: Kunterbuntes Spiel um einen unfreiwilligen Ritter

Die kanadischen Indie-Entwickler des Noodlecake Studios sind bei Apple Arcade ab sofort mit einem neuen Spiel vertreten: Slash Quest, im deutschen App Store auch unter Schwertchens Abenteuer (App Store-Link) zu finden. Über die Notwendigkeit einer Übersetzung dieses Titels mag man streiten, ganz sicher ist jedoch, dass Slash Quest über das Apple Arcade-Abo kostenlos auf iPhones, iPads und Macs geladen werden kann. Der Download nimmt etwa 254 MB in Anspruch und kann ab iOS 13.0 bzw. macOS 10.15 gestartet werden. Auch eine deutsche Lokalisierung ist mit an Bord.

Abonnenten von Apple Arcade können sich mit Slash Quest auf ein innovatives Abenteuerspiel freuen, in dem sie in die Fußstapfen eines mystischen Ritters treten und sich in nervenaufreibenden Herausforderungen und Einzelkämpfen beweisen müssen.

„Schwinge nicht das Schwert, lass das Schwert dich schwingen! Slash Quest bricht mit sämtlichen Konventionen und erzählt die Geschichte von Swordie, einem sprechenden, fühlenden Schwert, das den unglückseligen Hirten Shep davon überzeugt, sein Besitzer zu sein und sich auf die Suche nach der Rettung der Königin und ihres geliebten Königsreichs zu begeben. Und so versetzt dich Slash Quest in die Lage eines Ritters mit einem großen Herz, einer noch größeren Waffe – und absolut null Fähigkeiten. Mit Swordie am Ruder wird das Paar jedoch die Fähigkeit haben, sich (unter anderem) den Weg zum Sieg zu schneiden, zu würfeln, zu hacken und zu schnitzen!“

Slash Quest verfügt über insgesamt 12 kunterbunte und herausfordernde Level, verschiedene Boss Fights, eine Auswahl von acht Charakteren und ihren Hintergrundgeschichten, denen man im Verlauf des Spiels begegnet, zahlreiche Nebenquests und Herausforderungen, sowie 12 zu verbessernde Fähigkeiten und über 20 Gegenstände, mit denen sich die Protagonisten ausrüsten lassen. Auch eine Game Center-Anbindung und eine Möglichkeit, kompatible Controller zu verwenden, ist gegeben.

Wie bei allen Spielen von Apple Arcade gibt es auch hier keine In-App-Käufe, Werbung oder weitere Abonnements, so dass man sich voll und ganz auf diese lustige und spannende Neuerscheinung einlassen kann. Für weitere Eindrücke zu Slash Quest sorgt abschließend der offizielle Trailer zum Spiel.