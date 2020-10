Ultimate Ears Fits: Neue True Wireless-InEars mit individueller Passform

Obwohl Apples AirPods und AirPods Pro unter vielen unserer Leser große Beliebtheit genießen, gibt es immer wieder auch potentielle User, die mit der Passform der kabellosen InEars nicht zurechtkommen. Die AirPods fallen aus dem Ohr heraus, die AirPods Pro drücken oder schließen trotz unterschiedlich großer Silikonstöpsel nicht richtig ab. Sich individuelle Ohrhörer anpassen zu lassen, kostet oft viel Geld und ist nicht für jeden Kopfhörer-Fan von Nutzen.

Der bekannte Hersteller Ultimate Ears wagt mit dem just vorgestellten True Wireless-Modell UE Fits einen ganz neuen Ansatz. Die kabellosen InEars werden in einem 60-sekündigen Prozess an die jeweilige Ohr-Anatomie des Besitzers angepasst und sollen so einen individuellen Tragekomfort bieten. Dazu ist der Download der UE Fits-App notwendig, die nach dem Einsetzen der Ohrhörer einen entsprechenden Ausmessungs- und Anpassungsprozess startet. Über eine sogenannte Lightform-Technologie und LEDs werden die Gel-gefüllten Ohrstöpsel an die Konturen des Ohrs angepasst – und das in weniger als 60 Sekunden. Die individuelle Passform soll dann nicht nur für anhaltenden Komfort sorgen, sondern auch durch den engen Sitz eine optimale passive Geräuschunterdrückung bieten.

Schnellladefunktion: 10 Minuten laden für eine Stunde Laufzeit

Bevor Ultimate Ears von Logitech aufgekauft worden ist, war das Unternehmen schon seit längerem für InEar-Monitore von Bühnenmusikern bekannt, so dass der Hersteller über ein entsprechendes Know-How in diesem Bereich verfügt. Die UE Fits sind außerdem mit einer Laufzeit von insgesamt 20 Stunden ausgestattet und kommen mit einer Akkuladung auf bis zu 8 Stunden Nutzungsdauer. Binnen 10 Minuten kann mittels Schnellladefunktion eine einstündige Nutzungszeit erreicht werden. Ausgeliefert werden die UE Fits inklusive eines Lade- und Transportcases, zudem gibt es Dual-Mikrofone zum Tätigen von Anrufen, Schweißbeständigkeit und einen Personal EQ.

Die UE Fits werden ab dem „Spätherbst“, wie es im Webshop von Ultimate Ears heißt, ausgeliefert werden und sollen in drei Farben – Eclipse (Mitternachtsblau), Dawn (Lila) und Cloud (Grau) – zum Preis von 249 USD erhältlich sein. Vorbesteller aus den USA können auf den Kaufpreis 50 USD sparen und zahlen nur 199 USD. Wann genau die UE Fits nach Europa bzw. Deutschland kommen, steht bisher noch nicht fest.