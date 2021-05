Smartes Armband Aktiia misst den Blutdruck den ganzen Tag über

Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich auf dem Gebiet der Blutdruckmessung nicht unbedingt ein großer Experte bin. Ich verbinde die Geschichte immer mit einer Manschette, die man um den Arm legt und einer Messung, die eine Momentaufnahme liefert. Genau das soll es mit dem neuen Armand von Aktiia aber nicht geben.

Es handelt sich um das erste automatisierte 24/7-Blutdrucküberwachungssystem, das die Daten einfach und bequem den ganzen Tag und die ganze Nacht über sammeln soll. In einer Pressemitteilung gibt man uns die folgenden Informationen mit auf den Weg:

Im Durchschnitt misst eine Person mit Bluthochdruck ihren Blutdruck jedoch nur einmal pro Woche, da eine herkömmliche Manschette unbequem und unangenehm ist. Aktiia misst den Blutdruck automatisch 100 Mal pro Woche, tagsüber, nachts, über Wochen und Monate hinweg, ohne dass der Träger selbst aktiv werden muss. Die Daten werden anschließend in einer kostenfreien Begleit-App visualisiert. Mit nur einem Klick kann eine digitale Zusammenfassung mit einem Arzt oder Familienmitglied geteilt werden. Aktiia ist als Medizinprodukt der Klasse IIa zertifiziert und erfüllt damit die hohen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz in Europa.