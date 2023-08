Solve and Roll: Neues Puzzle-Spiel ausprobiert

Heute durfte ich nach einiger Zeit mal wieder ein Puzzle-Spiel für euch anspielen: Solve & Roll (App-Store-Link) ist ein Ballspiel, in dem euer logisches Denken gefragt ist. Ziel des Spiels ist es, einen grünen Ball zu einem gelben Stern zu befördern. Dazu müsst ihr die zur Verfügung stehenden Puzzleteile richtig einsetzen und dem Ball somit den Weg ebnen. Einen angenehmen, jazzigen Soundtrack gibt es dazu.

Solve & Roll ist ein grafisch simpel gehaltenes Puzzle-Spiel, bei dem ihr Formen so zusammenfügen müsst, dass sie eine Rollbahn für eure Spielfigur, den kleinen grünen Ball, ergeben. Das wichtigste zuerst: Der Schwierigkeitsgrad der Puzzle. Beim Anspielen der ersten Level haben mich die Puzzle leider nicht sonderlich gecatcht, denn die Lösung war zum Teil recht offensichtlich. Allerdings werden die Level zunehmend komplexer, was ja erstmal ein gutes Zeichen ist.

Problematisch an Solve & Roll ist meiner Meinung nach allerdings die Steuerung. Um die Puzzleteile an die richtige Stelle zu befördern, kann ich sie mithilfe zweier Finger drehen und wenden und mit einem Finger an die gewünschte Position bringen. Leider funktionierte das Drehen nur bedingt. Zum Teil hat das Objekt überhaupt nicht auf die Fingergesten reagiert, teilweise war aber auch das gesamte Objekt durch den einen Finger verdeckt, sodass es schwerfiel, zu erkennen, ob man es schon in den richtigen Winkel gebracht hatte.

Positiv hervorheben kann ich aber den Soundtrack. Der hat eine jazzige Note und lässt das Spiel darum angenehm entspannend wirken. Auch der Verzicht auf grelle Farben oder einer überladene Grafik gefällt mir an Solve & Roll. Wenn der Entwickler an der Steuerung noch etwas nachbessert, kann das Spiel durchaus unterhaltsam sein.

Für 4,99 Euro Vollversion freischalten

Die ersten 20 Level von Solve & Roll könnt ihr gratis spielen, wenn ihr das Spiel aus dem App Store geladen habt. Um die Vollversion freizuschalten, müsst ihr 4,99 Euro investieren. Dafür bekommt ihr insgesamt 200 Level, die ihr durchspielen könnt. Den Preis finde ich etwas happig, vor allem, da die Steuerung nur mäßig funktioniert. Wenn hier noch ein Update kommt, wäre ich jedenfalls eher bereit, die knapp 5 Euro zu investieren. Zum Spielen braucht ihr ein iPhone oder iPad, auf denen mindestens iOS bzw. iPadOS 11 laufen.