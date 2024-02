Songs of Travel: Erzählt fünf Geschichten von Geflüchteten

In einer Welt, in der Vertreibung und kulturelle Konflikte in aller Munde sind, ist es wichtiger denn je, die Geschichten von Migration und unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen. Aus diesem Grund hat das in Österreich ansässige Studio Causa Creations eine animierte Graphic Novel namens „Songs of Travel“ entwickelt.

Songs of Travel beleuchtet die Geschichten von fünf Migranten und Migrationen aus verschiedenen Lebensbereichen, die einen Neuanfang in Europa suchen. Das im Stil einer Graphic Novel entwickelte Spiel wurde am gestrigen Montag für iOS und Android angekündigt. Die Erzählungen sind durch die Erfahrungen des syrischen Künstlers Jack Gutmann, der zusammen mit Causa Creations das preisgekrönte Spiel „Path Out“ entwickelt hat, und einen speziell kuratierten Soundtrack der nordirischen Komponistin Elaine Agnew miteinander verbunden.

Songs of Travel ist in Entwicklung

Ziel von Songs of Travel ist es, die persönlichen Geschichten von Migranten einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und ein lebendiges Bild zum Thema Migration zu zeichnen. Die Verwendung der Musik von Elaine Agnew ist ein wesentliches Element des Projekts, das 2024 auf den vier Partnerfestivals in Irland (Cellissimo), Schweden (Fairplay Chamber Music), Norwegen (Valdres Sommersymfoni) und 2025 in den Niederlanden (Klavierbiennale) präsentiert wird.

In Songs of Travel lässt sich diesen fünf Erzählungen folgen:

Light , einem nicht-binären syrischen Flüchtling, der nach Jahren der Not und des Krieges in Syrien und den Vereinigten Arabischen Emiraten in Wien ankommt.

Gemeinsam ergeben diese Geschichten ein Mosaik aus Hoffnungen, Träumen und Identitäten, Heimat und den Dingen, die den Personen am meisten bedeuten. Ein genaues Veröffentlichungsdatum und die Preisgestaltung für Songs of Travel wurde von Seiten des Entwicklerstudios Causa Creations noch nicht kommuniziert, der geplante Start im App Store ist aber für diesen Sommer angesetzt. Abschließend könnt ihr euch den Trailer zur Neuerscheinung bei YouTube ansehen.