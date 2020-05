Sonos: Kommen am 6. Mai neue Multiroom-Lautsprecher?

Es ist schon einige Zeit her, seit Sonos zum letzten Mal neue Hardware präsentiert hat. Das war im September des vergangenen Jahres, als unter anderem der Sonos Move auf den Markt gekommen ist. Nun scheint es wieder an der Zeit zu sein.

Auf seinem offiziellen Twitter-Kanal hat Sonos bereits vor einigen Tagen eine kleine Animation veröffentlicht, an dessen Ende man mitteilt: „Das willst du nicht verpassen. 6. Mai.“

Hinzu kommt: Aktuell läuft noch eine Promo-Aktion mit einigen Angeboten, die bis zum 5. Mai gültig sind. Das würde dafür sprechen, dass man danach neue Hardware anbietet – die man natürlich nicht sofort günstiger anbieten möchte.

Was es am 6. Mai Neues geben könnte, scheint sich nun ebenfalls zu zeigen. In diesem Blog ist eine erste Grafik einer neuen Sonos Playbar aufgetaucht. Viel kann man leider nicht erkennen, ziemlich sicher dürfen wir aber davon ausgehen, dass endlich auch AirPlay 2 an Board ist. Zudem gab es zuletzt Gerüchte rund um die Integration von Dolby Atmos.

Lasst uns also einfach noch ein paar Tage abwarten. Ein großes Event wie sonst üblich wird Sonos aufgrund der aktuellen Situation ja sicherlich nicht durchführen, irgendwie wird man die neuen Produkte im digitalen Zeitalter aber doch schon vorstellen können.