Sperrbildschirm mit eigenen Fotos: Mit iOS 17.1 kann man ein Album wählen

Seit iOS 16 lässt sich der Sperrbildschirm auf dem iPhone individuell gestalten. Die Option „Zufällige Fotowiedergabe“ ist bis jetzt aber stark beschränkt, da das iPhone nur zwischen Fotos der Kategorie Natur, Städte oder Personen unterscheidet. Mit iOS 17.1 fügt Apple endlich die Möglichkeit hinzu, dass Fotos aus einem ausgewählten Album angezeigt werden.

Mit der neuen Option „Album“ könnt ihr einfach ein Album aus der Foto-Bibliothek wählen. Zudem lässt sich weiterhin die Häufigkeit der zufälligen Wiedergabe ändern, unter anderem kann das stündlich oder täglich erfolgen, aber auch per Tippen oder beim Sperren des iPhones.

Das iPhone analysiert dabei weiterhin die Fotos des gewählten Albums und sucht die am besten geeigneten Bilder aus, zum Beispiel Porträts oder Fotos, die sich für den Tiefeneffekt anbieten. Für das beste Ergebnis legt einfach einen neuen Ordner an, schiebt dort passende Hintergrundbilder rein und wählt diesen dann ab iOS 17.1 – kommt irgendwann im Oktober für alle – für die zufällige Fotowiedergabe auf dem Sperrbildschirm aus. Optional könnt ihr in einem Ordner auch Fotos manuell auswählen, die zur Anzeige genutzt werden sollen.

iPhone-Sperrbildschirm mit zufälliger Fotowiedergabe anlegen