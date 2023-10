Roborock Dyad Air: Noch ein neuer Nass-Trockensauger

Mit dem neuen Roborock Dyad Air (Amazon-Link) hat Roborock einen neuen, saugstarken, leichten und ausdauernden Nass-Trockensauger vorgestellt. Dieser reiht sich neben den schon vorhandenen Roborock Dyad Pro und Roborock Dyad Pro Combo ein. Der neue Air ist als Einsteigermodell zu verstehen und bietet im Vergleich zu den Pro-Modellen nur eine Bürste statt drei.

Gut: Die Saugkraft von 17.000 Pa ist auch beim Dyad Air verfügbar, die Laufzeit ist mit 50 Minuten sogar länger als bei den Pro-Modellen. Eine Kantenreinigung ist auf einer Seite bis zu 3 Millimeter möglich, die Pro-Modelle reinigen beide Kanten auf bis zu 1 Millimeter. Beim Air muss man auch auf den kleinen Mini-Tank verzichten, über den Reinigungsmittel automatisch dosiert wird. Hier muss man das Mittel selbst in den 900 Milliliter großen Wassertank geben.

Mit 4,1 Kilogramm ist der Roborock Dyad Air deutlich leichter und lässt sich so auch etwas gängiger über den Boden schieben. Zur Reinigungsleistung kann ich jetzt noch keine Aussagen machen, mit an Bord ist aber die bekannte DirTect Technologie, die in Echtzeit die Verschmutzung erkennt und die Reinigungsleistung automatisch einstellen kann. Auf dem Display wird über ein Farbring die Verschmutzung visualisiert. Per App-Anbindung könnt ihr Einstellungen vornehmen, zum Beispiel die Möglichkeit, dass der Nass-Trockensauger nach jedem Arbeitsvorgang automatisch die Selbstreinigung startet und danach die Bürste mit Heißluft trocknet.

Roborock Dyad Air startet am 10. Oktober

Pünktlich zum anstehenden Prime Day wird der Roborock Dyad Air am 10. Oktober verfügbar gemacht – und zwar zum Einführungspreis von 349 Euro, ab dem 15. Oktober steigt der Preis dann auf 399 Euro.

Der Roborock Dyad Pro ist aktuell nur 10 Euro teurer

Generell ist ein leichteres Modell mit einfacheren Funktionen durchaus sinnvoll, mit Blick auf die aktuellen Preise stelle ich mir aber die Frage, wo sich der neue Roborock Dyad Air einordnet. Ja, der Roborock Dyad Pro mit 3 Rollen kostet normal 459 Euro und ist deutlich teurer, im aktuellen Angebot gibt es den Dyad Pro aber für nur 359 Euro – und ist damit sogar günstiger als die spätere UVP des Roborock Dyad Air. Meiner Meinung nach muss der Roborock Dyad Air noch günstiger angeboten werden, um ihn attraktiv zu machen.

Roborock Dyad Modelle im Vergleich