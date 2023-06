Squish Run: Neuer Jump-and-Run-Titel im Test

Heute habe ich mal wieder ein Jump-and-Run-Game im Retro-Design für euch. Squish Run (App-Store-Link) heißt das bunte Spiel von Entwickler Brad Erkkila, in dem ihr in klassischer Jump-and-Run-Manier Hindernisse überwinden und Gegner aus dem Weg räumen müsst.

Zum Spielprinzip muss ich vermutlich nicht viel sagen: Zunächst gilt es aus bis zu 28 Charakteren eine Spielfigur zu wählen, mit der ich mich durch die Level kämpfen möchte. Ausgestattet ist die Figur mit Boxhandschuhen, die ihr braucht, um Steine und Gegner zu zerstören und für eine freie Bahn zu sorgen.

Dann heißt es: Auf in den Kampf. Durch eine 2D-Landschaft bis ans Ziel. Die Level sind sehr kurz und insgesamt recht simpel, aber auch nicht zu einfach gehalten. So kommt man schnell voran, wird aber trotzdem ein bisschen gefordert. Insgesamt hat Entwickler Erkkila sein Spiel zum Launch-Termin mit 50 Leveln ausgestattet. Ihr könnt also erstmal eine Weile spielen, wenn ihr euch das Game heruntergeladen habt.

Der Soundtrack, der sich leider nur über ein allgemeines Stummschalten des Geräts ausstellen lässt, ist ebenso retro wie die Grafik und hat ordentlich Tempo. Mir ging die Musik allerdings schon nach kurzer Zeit auf die Nerven – aber das ist sicherlich Geschmacksache.

Squish Run verfügt außerdem über einen 2-Player-Modus, mit dem ihr zusammen mit einem Freund durch die Level ziehen könnt.

Insgesamt hebt sich Squish Run für mich nicht sonderlich von anderen Titeln des Genres ab. Aber wer gerne Jump-and-Runs spielt und ein neues Spiel braucht, kann sich Squish Run auf jeden Fall ansehen.

Kostenlos laden und spielen

Squish Run könnt ihr kostenlos laden (App-Store-Link) und spielen, wenn ihr mit vielen Werbeeinblendungen kein Problem habt. Für 2,99 Euro könnt ihr die werbefreie Version freischalten. Spielbar ist Squish Run ab iOS bzw. iPad OS 11. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass Squish Run gerne einige eurer Daten erfassen möchte, wie Gekaufte Artikel, Nutzungs­daten, Kennungen und Diagnose.