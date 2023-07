SteakMate: Steak-App für Grillfans erscheint in Version 4.0

Die Anwendung SteakMate (App Store-Link) ist schon seit längerem für iPhones und iPads im deutschen App Store verfügbar. Für die Installation der App, die vom australischen Verband der Rinder- und Schafhalter herausgegeben wird, sollte man neben rund 64 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer mitbringen. Eine deutsche Lokalisierung gibt es für die App bisher noch nicht.

„Die SteakMate-App wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, das perfekte Steak zuzubereiten – egal, wie Sie es mögen. SteakMate ist Ihr bester Freund beim Grillen oder Braten von Rindersteaks. Er sorgt dafür, dass Sie jedes Mal ein großartiges Esserlebnis haben, und nimmt Ihnen das Rätselraten über die Zubereitung von Rindersteaks ab. SteakMate ist einfach zu bedienen: Geben Sie einfach das gewünschte Rindersteak, die Garmethode, den gewünschten Gargrad und die Dicke des Steaks ein, und SteakMate sagt Ihnen genau, wie es gegart werden muss – mit praktischen Hinweisen, wann das Steak gewendet werden muss und wann es fertig gegart ist und ruhen sollte.“

Wer also demnächst zu einem Grillabend einlädt und auch Steaks auf den Rost legen möchte, kann für beste Ergebnisse einen Blick in SteakMate werfen. Entsprechende Timer und präzise Anweisungen helfen, das Steak so zuzubereiten, dass es zu einem Genuss auf dem Teller wird. Nach rund 2 1/2 Jahren ohne größeres Update hat das SteakMate-Team nun die eigene App aktualisiert und Version 4.0 im deutschen App Store veröffentlicht.

Mit dem Update wurde vor allem die Unterstützung für die Displays aktueller iPhone-Modelle vorangetrieben, so dass SteakMate nun beispielsweise auch auf einem iPhone 14 (Pro/Max) entsprechend besser dargestellt wird. Funktionstechnisch hat sich aber auch mit Version 4.0 und dem mittlerweile ebenfalls veröffentlichten Bugfix-Update 4.0.2 bei SteakMate nichts getan, die Vorgehensweise bleibt identisch. Solltet ihr also bald ein Steak auf den Grill oder in die Pfanne werfen wollen, schaut euch die kostenlose SteakMate-App durchaus einmal genauer an.