Stilstand: Interaktive Graphic Novel über die kleinen Grausamkeiten des Lebens

Wenn ihr euch für handgezeichnete und individuelle Spiele im Premium-Format begeistern könnt, lohnt ab sofort ein Blick auf das neue interaktive Spiel Stilstand (App Store-Link) für iOS. Der Download kann ab iOS 9.0 oder neuer angestoßen werden, zudem wird etwa 776 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Stilstand lässt sich in deutscher Sprache spielen und fordert eine einmalige Investition in Höhe von 5,49 Euro.

Stilstand stammt von der Graphic Novel-Künstlerin Ida Hartmann, die das Spiel zusammen mit Niila Games kreiert hat. „Noch ein Schluck aus der Flasche, noch ein Zug an der Zigarette, nochmal nach links wischen. Die Welt brennen zu sehen kann einsam sein“, berichten die Entwickler in einer Mail an uns. „Stilstand ist ein interaktive Graphic Novel voller schwarzem Humor, der einen Sommer im Leben einer ganz normalen Frau mitverfolgt. Zwischen Angstzuständen und Einsamkeit hangelt sie sich von einem Tag zum nächsten und ist dabei allein – bis auf die Gesellschaft eines Schattenmonsters in ihrer Wohnung.

Spielzeit beträgt etwa eine Stunde

Basierend auf den handgezeichneten Comics und persönlichen Werken der dänischen Künstlerin Ida Hartmann, will Stilstand Bewusstsein für die Probleme mit geistiger Gesundheit schaffen, die in unserer modernen Gesellschaft häufig vorkommen. Die Spieler können sich durch die Seiten einer interaktiven Graphic Novel blättern, die während des Spielens zum Leben erwacht. Auf der Suche nach Liebe und Abenteuer lassen sich auch SMS verschicken und durch merkwürdige Social Media-Kanäle scrollen, und auch besondere Minispiele müssen gemeistert werden.

Das völlig in Schwarz-Weiß-Illustrationen gehaltene Spiel wurde zudem mit einem genreübergreifenden Soundtrack versehen und soll laut Info der Entwickler eine Spielzeit von etwa einer Stunde aufweisen. Wer Stilstand lieber auf einem Desktop-Rechner ausprobieren möchte, findet für 7,99 Euro auch noch eine Version bei Steam. Weitere Eindrücke in audio-visueller Form liefert euch abschließend auch noch der YouTube-Release Trailer unter diesem Artikel.