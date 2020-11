SudoKoi: Ansehnliches Sudoku-Spiel mit Statistiken, iCloud-Sync und Mac-Version

Das Zahlenpuzzle Sudoku erfreut sich auch in Deutschland noch immer großer Beliebtheit. Ganze Rätselhefte werden mit diesen Rätseln herausgegeben, und in fast jeder Tageszeitung findet sich im Unterhaltungsbereich ebenfalls ein Sudoku-Puzzle zum Zeitvertreib. Mit SudoKoi (App Store-Link) des deutschen Entwicklers Fabian Kreiser aus Freiburg gibt es seit kurzem einen weiteren Titel dieser Art im deutschen App Store, der sich kostenlos ausprobieren und dann per In-App-Kauf oder im Abo mit weiteren Rätseln aufrüsten lässt. SudoKoi ist nur knapp 6 MB groß und lässt sich in deutscher Sprache ab iOS 13.1 bzw. macOS 10.15 herunterladen. Ja, richtig gehört, die Universal-App schließt auch eine Variante für den Mac mit ein.

„SudoKoi bietet alles, was Sie von einem Sudoku-Spiel erwarten würden. Wählen Sie aus bis zu fünf Schwierigkeitsgraden und spielen Sie bis zu neun Sudokus gleichzeitig. Geben Sie Notizen ein und behalten Sie den Überblick über Kandidaten. Heben Sie Ziffern hervor, überprüfen Sie auf Fehler und machen Sie Ihre letzten Aktionen rückgängig. Was es nicht hat, sind Sachen, die Sie nicht brauchen wie störende Animationen, nervende Soundeffekte oder Werbung.“

So beschreibt der Entwickler seine kürzlich erschienene iOS- und macOS-Anwendung. Das Sudoku-Spiel unterstützt zudem weitere Features wie Hilfen und Lösungsstrategien, bei denen benachbarte Zellen hervorgehoben werden und bereits ausgefüllte Boxen auf den Zahlen-Buttons markiert werden. Zudem wurde SudoKoi für die neuesten Betriebssystem-Funktionen entwickelt: Es gibt beispielsweise eine Handschrifterkennung mit dem Apple Pencil, Widgets mit wechselnden Sudokus direkt auf dem Homescreen und ein intelligentes Undo. Auch Spielstatistiken und ein iCloud-Sync sind mit an Bord.

Auch Killer-Sudokus in vier Schwierigkeitsgraden vorhanden

Ebenfalls angeboten werden neben den normalen Sudoku-Puzzles auch Killer-Sudokus. Bei dieser erweiterten Form muss zusätzlich in jedem Bereich eine bestimmte Summe erreicht werden. Die App selbst ist grundsätzlich kostenlos und verfügt über einige Puzzles für jede Schwierigkeit. Aufgrund von entsprechenden Lizenzen erfordert die Vollversion mit tausenden Sudokus einen In-App-Kauf. Die Autoren der Sudokus haben dabei bereits für die New York Times und andere Zeitschriften Sudokus erstellt.

Die SudoKoi+ Version kann im Abo zum Preis von 0,99 Euro/Monat erworben werden, alternativ ist auch der einmalige Kauf als SudoKoi++ Variante zu einem leider nicht ganz günstigen Preis von satten 27,99 Euro möglich. Auch wenn hier Lizenzgebühren an die Autoren geleistet werden müssen – knapp 28 Euro für ein Sudoku-Spiel sind zumindest mir doch etwas zu teuer.