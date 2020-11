Günstiges HomeKit-Zubehör von Meross & Ladegeräte von Aukey

Ihr habt euer Zuhause auf HomeKit ausgerichtet? Dann ist euch die Marke Meross sicherlich bekannt, denn in den letzten Wochen und Monaten hat die Firma zahlreiche HomeKit-Produkte lanciert. Und heute gibt es eine Handvoll dieser günstiger.

Die Zwischenstecker sind einfach und gut. Die Einrichtung in HomeKit ist einfach und schnell erlediget. Optional kann man auch die Meross-App benutzen und von ein paar Extras profitieren. Aktiviert auf der Produktseite den entsprechenden Rabattgutschein und spart an der Kasse. Klickt euch gerne noch einmal in unseren Testbericht.

343 Bewertungen Smart Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit,... Siri & HomeKit:Sie können Ihre WiFi Steckdose über Siri oder ein anderes Apple HomeKit (iOS 13 oder höher) steuern. "Hey Siri, mach die Lampe aus" oder "Alexa, mach die Waschmaschine an". Für die...

Fernbedienung: Schalten Sie WLAN Steckdose über die Meross-App von überall mit dem Internet ein / aus. Sie können den Status der angeschlossenen Plug überprüfen oder Zeitpläne für diese...

Die Outdoor-Steckdose haben wir uns auch schon ausführlich angesehen. Es gibt zwei einzeln ansprechbare Steckplätze, über die ihr angeschlossene Geräte smart steuern könnt. Aktuell könnt ihr 8 Euro sparen und zahlt nur 31,99 Euro.

341 Bewertungen WLAN Outdoor Steckdose funktioniert mit Apple... 👍Siri & HomeKit : Meross Smart Outdoor Steckdose kann mit Apple HomeKit (iOS 13 oder höher), Apple watch , Alexa, Google Assistant und IFTTT zusammenarbeiten, um Ihr Gerät mit Sprachsteuerung zu...

👍Geeignet für den Außen- und Innenbereich: Die HomeKit Aussensteckdose ist IP44 wasserdichtes Gehäuse (nicht eintauchen und spülen). Die Steckdose sollte bei Nichtgebrauch mit einer...

Der Meross HomeKit LightStrip ist günstig, aber hier mangelt es etwas an Qualität. Klickt euch in unseren Test und prüft selbst, ob ihr dafür aktuell 46,99 Euro statt 54,99 Euro bezahlen wollt. Gleichzeitig gibt es noch das Doppelpack E27 Lampen für nur 29,99 Euro statt 32,99 Euro.

Aukey mit neuen Aktionen

Aus dem Hause Aukey gibt es mit den angegebenen Gutscheincodes vier Ladegeräte günstiger.

Mit Gutschein SWXIH37P:

Mit Gutschein AYTZNG5A:

AUKEY USB Ladegerät Quick Charge 3.0 39W 2 Ports... Kompatible Geräte: Nexus 6, Sony Xperia Z4, LG G5, HTC 10, und andere; Lieferumfang: AUKEY Dual USB Ports Ladegerät, Bedienungsanleitung, 24 Monate Garantie

Mit Gutschein BD2CTCZG:

Mit Gutschein 2RB63OFJ: