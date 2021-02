Super Bowl 2021: Livestream, Free TV, Kick-off, Halbzeitshow & mehr

Auch ein weiteres Jahr später sieht es bei mir gleich aus: Ich habe keine Ahnung von Football und interessiere mich dafür auch nicht. Dennoch ist der Super Bowl für viele Football-Fans das absolute Highlight. Alle wichtigen Infos haben wir folgend zusammengefasst.

Wann findet der Super Bowl 2021 statt?

Der diesjährige Super Bowl findet am 7. Februar 2021 statt. Aufgrund der Zeitverschiebung startet das Spiel in Deutschland aber am 8. Februar um 0:30 Uhr. Das ist auch der Kick-off. Ausgetragen wird das Finale im Raymond James Stadium in Tampa Florida. Aufeinander treffen die Tampa Bay Buccaneers und die Kansas City Chiefs.

Super Bowl 2020 live im Free TV

Wer den Super Bowl verfolgen möchte, kann das komplett kostenlos tun. ProSieben überträgt das Finale live und beginnt mit der Vorberichterstattung schon um 22:40 Uhr. Zudem könnt ihr den Stream auf ran.de verfolgen, bei Joyn einschalten oder die ran-App nutzen.

Als DAZN-Kunde kann man den Super Bowl 2021 ebenfalls live erleben. Ob man hier wieder auf den US-Originalkommentar wechseln kann, steht noch nicht fest. Hier könnt ihr natürlich nur mit einem aktiven Abonnement gucken, wobei Neukunden einen Gratis-Monat starten können. Falls ihr euch also nur für den Super Bowl interessiert, startet die Gratis-Testphase und kündigt vor Ablauf. DAZN ist für iPhone, iPad und Apple TV verfügbar.

NFL GamePass für 8,99 Euro

Wer auf jeden Fall auf den originalen Livestream zugreifen möchte, kann sich den NFL GamePass buchen. Dieser kostet aktuell nur 99 Cent und ist für 31 Tage gültig . Aktuell muss man wieder 8,99 Euro bezahlen. Ihr könnt nicht nur das Finale live sehen, sondern auch die Halbzeitshow. Ebenso gibt es Zugriff auf die Highlights der Playoff-Spiele. Wie lange das Angebot gütig ist, wissen wir nicht. Die entsprechenden Apps für iOS, Apple TV und Android stehen in den Stores zum Download bereit.

Super Bowl 2021: Halbzeitshow und Nationalhymne

Im Vorjahr durften Jennifer Lopez und Shakira die Halbzeitshow gestalten, diesmal ist es The Weeknd. Die Nationalhymne wird von Jazmine Sullivan und dem Country-Star Eric Church gesungen.