Tado Raumthermostat: Starter Set mit Bridge & zwei Thermostaten für nur 169,90 Euro

In den vergangenen Wochen gab es ja immer wieder die Heizkörper-Thermostate von Tado zum Sparpreis. Heute versorgt uns Cyberport mit einem etwas anderen Deal, denn ihr bekommt die für den Betrieb notwendige Tado-Bridge zusammen mit zwei Raumthermostaten zum Vorzugspreis.

Statt ursprünglich mal 359,98 Euro bezahlt ihr für das Set heute im Rahmen der Cyberdeals nur 169,90 Euro (zum Angebot). Das kann sich durchaus sehen lassen, denn im Internet-Preisvergleich zahlt man für dieses Bundle mindestens 240 Euro. Mit dem 10 Euro Newsletter-Gutschein könnt ihr noch mehr sparen.

Das Raumthermostat wird fest an der Wand verkabelt und ersetzt dort das klassische Thermostat, das beispielsweise zur Steuerung der Fußbodenheizung verwendet wird. Und genau hier muss sicherlich noch etwas aufgeklärt werden. Eine Fußbodenheizung arbeitet deutlich träger als ein einfacher Heizkörper an der Wand. Das heißt, dass Änderungen der Temperatur deutlich länger brauchen. Trotzdem sehe ich in dem smarten Thermostat einen Nutzen, beispielsweise im Badezimmer mit einer eher kleinen Raumgröße. Hier macht sich ein automatischer Zeitplan durchaus bemerkbar – immerhin braucht man nicht den ganzen Tag über wohlige 25 Grad.

Die Steuerung erfolgt über die Tado-App und ist damit auch mit Android-Smartphones möglich. Zusätzlich gibt es auch eine vollständige Anbindung an HomeKit.