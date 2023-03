Telekom-Kunden erhalten im März unlimitiertes Datenvolumen geschenkt

Insofern ihr einen Mobilfunkvertrag bei der Telekom habt, könnt ihr im Laufe des Vormittags das Frühjahrs-Datengeschenk abholen. Für den Monat März gibt es unlimitiertes Datenvolumen. Sowohl für Privat- als auch Geschäftskundentarife.

Vom 1. bis 31. März gibt es in zahlreichen Mobilfunktarifen deutschlandweit unlimitiertes Datenvolumen zum grenzenlosen Surfen und Streamen. Über 13,5 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und -Kunden profitieren von der Geschenk-Aktion. Das unbegrenzte Datenvolumen ist in der MeinMagenta App einmalig in der Zeit vom 1. bis 31. März buchbar. Berechtigt sind alle Mobilfunktarife mit monatlicher Datenoption, die nach 2011 gebucht wurden – darunter auch zahleiche Prepaid- und Geschäftskundentarife. Geschäftskunden buchen das Datengeschenk wie gewohnt unter pass.telekom.de. Nicht genutztes Datenvolumen verfällt am 31. März 2023.

In der MeinMagenta-App wird das Datengeschenk vorbereitet und sollte im Laufe des Vormittags für alle berechtigten Kunden und Kundinnen zur Aktivierung bereitstehen.