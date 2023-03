Jabra Speak2-Reihe: Neue professionelle Freisprecheinrichtungen präsentiert

Die Art und Weise, wie Meetings abgehalten werden, hat sich in den letzten drei Jahren stark verändert: 80 Prozent aller Meetings finden heute entweder vollständig remote oder hybrid statt. Eine neue Reihe von intelligenten Lautsprechern von Jabra wurde nun speziell für die Herausforderungen des modernen Arbeitsalltags entwickelt – ob komplett virtuelle oder hybride Konferenzgespräche, Direktanrufe, Medien-Streaming oder Präsentationen. Mit signifikanten Leistungssteigerungen in allen Bereichen, bietet die neue Speak2-Reihe mobilen und zukunftssicheren Klang in professioneller Qualität, so dass alle Stimmen gehört werden können, ganz gleich, woher sie kommen.

Technik der nächsten Generation für jede einzelne Stimme

Damit sich alle Beteiligten eines Meetings nicht nur gehört fühlen, sondern sie auch tatsächlich verstanden werden, wurde die Speak2-Reihe so konzipiert, dass sie über die Leistung einer Standard-Freisprecheinrichtung und Standard-Vollduplex-Audio hinausgeht. Das heißt, dass selbst bei einem sehr dynamischen Gespräch, bei dem sich Personen häufiger ins Wort fallen und gleichzeitig sprechen, kein Wort verloren geht. Bei hybriden Diskussionen können alle Teilnehmenden miteinander sprechen, so als ob sie persönlich anwesend wären, ohne dass der natürliche Gesprächsfluss unterbrochen wird.

Professionelle Freisprecheinrichtung mit hervorragendem Klang

Das Jabra Speak2 75 ist wie ein Meetingraum in der Tasche. Sie ist die einzige Freisprecheinrichtung in dieser Reihe, die über eine individuell entwickelte Mikrofonqualitätsanzeige verfügt. Der 360-Grad-Leuchtring weist darauf hin, wie gut die eigene Stimme von den Mikrofonen aufgenommen wird. Das Speak2 75 verleiht somit die nötige Gewissheit, jederzeit professionell rüberzukommen. Darüber hinaus verfügt das Jabra Speak2 75 über einen fortgeschrittenen 65-mm-Vollbereichslautsprecher. Dieser bietet ein deutlich kraftvolleres Audioerlebnis und verhilft somit zu effizienteren und produktiveren Meetings.

Zudem kann man sich bei der Jabra Speak2-Reihe auf nahtloses Plug-and-Play verlassen sowie auf das Wesentliche konzentrieren: die zuverlässige Durchführung professioneller Meetings. Alle drei Speak2-Modelle können über das integrierte USB-Kabel, Speak2 75 und Speak2 55 zudem über Bluetooth verbunden werden. Die neue Speak2-Reihe ist darüber hinaus mit allen führenden virtuellen Meeting-Plattformen kompatibel, so dass die Teilnahme an Anrufen und Meetings von jedem beliebigen Standort aus ermöglicht wird. Die gesamte neue Produktreihe ist dank IP64-zertifizierten Schutz vor Staub und Wasser geschützt und zielt somit auf Beständigkeit und Langlebigkeit.

Gemeinsame Hauptmerkmale und Spezifikationen der Speak2-Reihe:

Vier Beamforming-Mikrofone mit innovativer Technologie zur Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen

Fortgeschrittenes Vollduplex-Audio

„Voice Level Normalisation“-Technologie

Geeignet für alle führenden virtuellen Meeting-Plattformen, wie Microsoft Teams, Google Meet und Zoom

IP64-zertifizierter Schutz vor Staub und Wasser

Nur Speak2 75:

Super-Breitband-Audio und 65-mm-Vollbereichslautsprecher

Mikrofonqualitätsanzeige

Bestehend aus bis zu 33 Prozent nachhaltigen Materialien (aus mechanischen Teilen)

Einfache Verbindung mit Microsoft Swift Pair

Plug-and-Play direkt nach dem Auspacken

Bis zu 32 Stunden kabellose Akkulaufzeit

Geeignet für Microsoft Teams Rooms und Zoom Rooms

Speak2 55 und Speak 40:

Plug-and-Play für eine einfache Nutzung, wobei das Jabra Speak2 55 mit einer kabellosen Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden aufwarten kann

Enthält mehr als 50 Prozent nachhaltige Materialien (aus mechanischen Teilen)

Die neue Jabra Speak2-Reihe wird ab Ende März 2023 im deutschen Handel erhältlich sein. Das Speak2 75 soll mit einer UVP von 339 Euro erscheinen, das Speak2 55 wird 169 Euro kosten, und das Speak2 40 wird eine UVP von 149 Euro aufweisen. Weitere Infos zu den Neuerscheinungen gibt es auch auf der Website von Jabra.