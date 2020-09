Tesla vs Lovecraft: Premium-Spiel kostet heute nur 2,29 Euro statt 9,99 Euro

Im Oktober 2018 hat 10tons das iOS-Spiel Tesla vs Lovecraft (App Store-Link) veröffentlicht, im Mai 2019 wurde dann die kostenpflichtige Erweiterung „Für die Wissenschaft“ nachgereicht. Das Premium-Spiel, das bis zu 9,99 Euro kostet, gibt es heute aber günstiger. Die Eintrittskarte gibt es aktuell für 2,29 Euro.

Genretechnisch lässt sich Tesla vs Lovecraft am ehesten als Arcade-Game im SciFi-Bereich bzw. als Top-Down-Shooter klassifizieren. Nach einer kurzen Einführung, in der man in die wichtigsten Regeln und Steuerungsmöglichkeiten eingewiesen wird, wird man auch gleich ins Geschehen losgelassen und muss sich mit Horden von blutrünstigen Monstern herumschlagen, die es mit immer ausgeklügelteren Waffen und Spezialkräften zu eliminieren gilt.

So kann Nikola Tesla bereits nach kurzer Zeit auf leistungsfähigere Maschinengewehre zurückgreifen, oder auch Spezial-Angriffe ausführen, die mittels einer Druckwelle gleich zahlreiche Monster in unmittelbarer Nähe töten. Die Steuerung von Tesla erfolgt dabei Shooter-typisch mittels zweier virtueller D-Pads, der linke zum Bewegen, der rechte zum Feuern. Über Doppeltipps auf die jeweiligen Buttons lassen sich dann Spezial-Moves, beispielsweise eine Option zum Portieren, anwenden. Nach einiger Zeit bekommt man dann sogar den Tesla-Kampfroboter zur Verfügung gestellt, mit dem sich die Monsterjagd noch angenehmer gestaltet. Neben einem Story-Modus mit beeindruckenden Boss-Kämpfen gibt es außerdem einen Survival-Modus samt Online-Ranglisten – hier ist also definitiv für genügend Action gesorgt.

Besonders erfreulich: Tesla vs Lovecraft verzichtet komplett auf Werbung oder In-Game-Währung. Wenn ihr noch weitere Eindrücke in audio-visueller Form zu Tesla vs Lovecraft benötigt, sei euch abschließend der YouTube-Trailer empfohlen.