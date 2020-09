iPhone 12 soll in neuer Farbvariante Dunkelblau kommen

In diesem Jahr ist alles etwas anders. Apple wird das neue iPhone 12-Modell nicht nur später in den Handel bringen, sondern wohl auch später vorstellen. Während zahlreiche Leaks und Gerüchte die Runde gemacht haben, teilt die Digitmes nun mit, dass das iPhone 12 in einer neuen Farbe erscheinen soll.

Erstmals setzt Apple auf die Farbe Dunkelblau. Dunkelblau soll dabei das aktuelle Nachtgrün ablösen. Ganz neu ist diese Erkenntnis nicht, schon im Januar hatte Max Weinbach ein iPhone 12 in der Farbe „Navy Blue“ erwartet.

Des Weiteren zeigt der Report auf, dass Apple diesen Herbst zwischen 63 und 68 Millionen iPhone 12-Einheiten absetzen wird. Das klingt viel, wäre im Vergleich zum iPhone 11-Verkauf aber rund 5 Millionen Einheiten weniger. Ob die Verzögerung eine Rolle spielt, bleibt abzuwarten.

Ebenso bestätigt Digitimes zahlreiche Funktionen, die schon öfters genannte wurden. So sollen alle Modelle mit Face ID ausgestattet sein und die 5G-Technologie unterstützen. Die Pro-Modelle sollen mit einer ToF-Kamera daherkommen, das Weitwinkelobjektiv soll zudem eine Bildstabilisierung erhalten.

Insgesamt wird Apple in diesem Jahr voraussichtlich vier iPhone 12 Modelle auf den Markt bringen: Ein 5,4″ iPhone 12, ein 6,1″ iPhone 12 Plus, ein 6,1″ iPhone 12 Pro und ein 6,7″ iPhone 12 Pro Max. Alle vier werden voraussichtlich mit OLED-Displays ausgestattet sein, aber es gibt Gerüchte, dass das Pro Max ein 120 Hz Display bekommen soll.