August 2020: Die besten neuen Spiele für iPhone und iPad

Neverwinter Nights ist ein klassisches Dungeons & Dragons RPG – verbessert für iOS. Ihr könnt über 100 Stunden Gameplay entdecken, einschließlich der Originalkampagne, plus sechs kostenlose DLC-Abenteuer. Spiele allein oder schließe dich mit Freunden zu einem großen Abenteuer durch die Forgotten Realms zusammen. (zum Artikel)

Ich habe The Last Campfire bereits angespielt und war bereits nach wenigen Minuten schwer beeindruckt. Ich kann euch an dieser Stelle bereits versichern: Dieses Abenteuer, das die Geschichte eines verlorenen Stücks Brennholz an einem mysteriösen Ort auf der Suche nach Sinn und einem Weg nach Hause erzählt, werde ich auf jeden Fall weiter spielen. Nur bei Apple Arcade verfügbar. (zum Artikel)

Game of Thrones: Tale of Crows ist ein narrativ-gesteuertes Echtzeit-Idle-Spiel: Tale of Crows geht über die HBO-Serie hinaus und erforscht die 8.000-jährige Geschichte der endlosen Nachtwache auf der Mauer, jener kolossalen Befestigung, die die Sieben Königreiche von den Bedrohungen im Norden trennt. Das Spiel ist ebenfalls nur mit Apple Arcade spielbar. (zum Artikel)

Bei EVE Echoes handelt es sich um ein next-gen Sandbox-MMO-Game, das auf dem preisgekrönten Space-MMO EVE Online basiert. In einem gigantischen Universum, bestehend aus über 8.000 Sonnensystemen, können Spieler in der Multiplayer-Sandbox New Eden Ressourcen sammeln, Gegenstände produzieren, in der komplexen In-Game-Wirtschaft handeln, auf Entdeckungsreise gehen und in gewaltigen PvP- und PvE-Schlachten antreten. (zum Artikel)

Next Stop Nowhere ist eine Abenteuergeschichte über einen Road Trip, welche sich in einer bunten und gnadenlosen Weltraumvision abspielt. Übernimm die Rolle von Beckett, einem normalen Kurier, der ein einfaches Leben lebt – bis eine zufällige Begegnung mit der ehemaligen Kopfgeldjägerin Serra ihn in ein Abenteuer katapultiert, das er niemals erwartet hätte. Und welches er vielleicht nicht überleben wird. Nur bei Apple Arcade. (zum Artikel)

Die handgezeichneten Grafiken von One Way – The Elevator sind wirklich herausragend und liebevoll in einem Comic-Stil gestaltet. Dazu sorgt eine natürliche Soundkulisse für ein tolles Gameplay. Man merkt sofort: Hier hat sich ein Team wirklich Mühe gegeben, für ein hochwertiges Spielerlebnis zu sorgen. Auf eine Hilfefunktion muss man allerdings verzichten – hier hat der Spieler seine grauen Zellen allesamt selbst anzustrengen, um Fortschritte zu machen. (zum Artikel)

Worum geht es in Runes überhaupt? Per Wischgesten wird ein roter Würfel über den Bildschirm gesteuert, deer an gelben Würfeln andocken kann. Diese müssen dann gemeinsam auf die Zielfelder bewegt werden, was durch Hindernisse und Lücken im Spielfeld gar nicht mal so einfach ist. (zum Artikel)

Das Spiel ist nicht nur grafisch toll gestaltet, sondern erzählt auch eine Geschichte. Und die gibt es nicht nur mit ein paar Bildern und Text, sondern mit tollen Zwischensequenzen. Von Konsolen-Qualität will ich hier zwar nicht sprechen, auf iPhone und iPad spielt Samurai Jack optisch und in Sachen Aufmachung aber ganz sicher in der ersten Liga. Ihr ahnt es schon: Nur bei Apple Arcade. (zum Artikel)

Democratia – The Isle of Five wurde von Blindflug Studios im Auftrag von und in Zusammenarbeit mit Avenir Suisse entwickelt. Letzteres feiert aktuell sein 20-jähriges Bestehen und lässt die Spieler auf ironische und humorvolle Art und Weise die Schweizer Politik aufmischen. Die Nutzer von Democratia werden dabei auf eine Insel versetzt, die eine verdächtige Ähnlichkeit mit der Schweiz aufweist und von fünf Clans beherrscht wird. (zum Artikel)