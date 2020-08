EVE Echoes: SciFi-MMO-Game ab sofort für iOS verfügbar

Der Spieleentwickler NetEase Games und das Studio CCP Games haben ihr erfolgreiches Online-Game EVE Online nun auch für mobile Geräte unter iOS und Android veröffentlicht: EVE Echoes (App Store-Link). Der Download der Universal-App ist 1,8 GB groß und erfordert vom Spieler zudem iOS 9.0 oder neuer auf dem Gerät. Auch eine deutsche Lokalisierung ist schon gleich zum Start umgesetzt worden.

Bei EVE Echoes handelt es sich um ein next-gen Sandbox-MMO-Game, das auf dem preisgekrönten Space-MMO EVE Online basiert. In einem gigantischen Universum, bestehend aus über 8.000 Sonnensystemen, können Spieler in der Multiplayer-Sandbox New Eden Ressourcen sammeln, Gegenstände produzieren, in der komplexen In-Game-Wirtschaft handeln, auf Entdeckungsreise gehen und in gewaltigen PvP- und PvE-Schlachten antreten.

Die Zahlen von EVE Echoes lesen sich eindrucksvoll: Das Universum des Spiels umfasst mehr als 8.000 Sonnensysteme, Spieler können über 100 verschiedene Schiffe fliegen und dafür spezielle Schiffs-Skins wählen, und riesige Schlachten mit bis zu 100 Spielern lassen sich absolvieren. Gamer können eigene Kooperationen gründen und Allianzen beitreten, um so gemeinsam um Macht, Gebietsvorherrschaft und Ruhm zu kämpfen.

Auch plattformübergreifende Events mit EVE Online geplant

Die Entwickler haben schon jetzt angekündigt, in Zukunft noch weitere Inhalte aus dem EVE-Universum auf die mobilen Plattformen zu portieren. So sollen Spieler auch bald Features wie Souveränität und größere Schiffe nutzen können, die laut NetEase Games mit kontinuierlichen Updates in EVE Echoes implementiert werden sollen. Später soll es auch Cross-Over-Events zwischen EVE Online und EVE Echoes geben.

Beachten sollte man bei EVE Echoes, dass das Spiel auf einem Free-to-play-Prinzip beruht. Daher finden sich auch in der mobilen Version zahlreiche In-App-Käufe, mit denen sich die üblichen Verbesserungen schneller erwerben lassen. Von den Rezensenten im deutschen App Store gibt es bei bisher knapp 20 Bewertungen gute 4,5 von 5 Sternen für die Neuerscheinung. Weitere Infos zu EVE Echoes gibt es auch auf der offiziellen Website zum Spiel, sowie in einem Launch-Video bei YouTube, das wir euch abschließend eingebunden haben.