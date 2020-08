A Total War Saga & zwei weitere Spiele für Mac und PC gratis

Am Wochenende gibt es zumindest hier bei uns im Westen das eine oder andere Gewitter. Die Zeit im Freien zu genießen, das dürfte sich damit erledigt haben. Wer noch Unterhaltung für Zuhause sucht, sollte im Epic Games Store vorbei schauen. Dort gibt es heute gleich drei Angebote.

Nur 24 Stunden und damit nur noch für kurze Zeit könnt ihr A Total War Saga: TROY (zum Store) kostenlos laden. Das Spiel ist für Windows und Mac verfügbar. Was euch erwartet? Das können wir euch natürlich verraten.

Dank der Mischung aus rundenbasierten Strategie- und spannenden Echtzeitkämpfen erleben die Spieler den legendären trojanischen Krieg des Bronze-Zeitalters in A Total War Saga: TROY hautnah mit. Sie schlüpfen in die Rolle berühmter Helden wie Achilles, Hector und anderen, um die berühmte Stadt Troja zu beschützen oder sie in Grund und Boden zu stampfen.

Zwei weitere Windows-Spiele die ganze Woche gratis

Falls ihr einen Windows-Rechner euer Eigen nennt, dürft ihr einen weiteren Download nicht verpassen: The Alto Collection (zum Store). Das Paket aus Alto’s Adventure und Alto’s Odyssey bietet mehr als 120 Level, 360 Ziele, 7 einzigartigen Charaktere und eine ganzen Werkstatt voller Upgrades.

Begleite Alto und seine Freunde in das Abenteuer ihres Lebens. Sause Pisten in den Alpen hinab, über windgepeitschte Dünen, durch uralte Wälder und in die längst vergessenen Ruinen der beiden Publikumslieblinge Alto’s Adventure und Alto’s Odyssey. Unterwegs machst du tollkühne Back-Flips, grindest über Dächer und springst über tiefe Abgründe, um zu erfahren, welche Mysterien dich jenseits des Horizonts erwarten.

Download Nummer drei ist nichts für schwache Gemüter. Remnant: From the Ashes (zum Store) ist ein Action-Shooter, der erst ab 18 Jahren freigeben ist. Auch dieser Download ist leider nur für Windows verfügbar.