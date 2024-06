Nomad Rugged Case: Eine der robustesten Hüllen für die iPhone 15 Pro-Generation

An meinem aktuellen iPhone 15 Pro kommen für gewöhnlich ebenso gewöhnliche Schutzhüllen oder Backcases zum Einsatz – aktuell wechsle ich gerne zwischen den Ledercases von Mujjo und einem Silikoncase von Decoded. Wenn es dann aber doch mehr Schutz braucht, beispielsweise bei Outdoor-Abenteuern, auf Baustellen oder unter anderen verschärften Bedingungen, kann ein Case wie das Nomad Rugged Case (Amazon-Link) behilflich sein, dass das iPhone 15 Pro (Max) auch nach dem Einsatz im besten Zustand verbleibt.

Das Nomad Rugged Case ist für das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max erhältlich und kann in drei Farben – Schwarz, Orange und Dunkelblau – erworben werden. Das Case besteht aus einem strapazierfähigen Polycarbonat-Rahmen samt verstärkten Eckstossdämpfer, die Stöße absorbieren und Schutz vor Stürzen aus bis zu 4,50 Meter Höhe bieten. Eine matte PET-Rückwand rundet das Case ab, das so gut und griffig in der Hand liegt.

Obwohl man bei einem Rugged Case aufgrund des Namens und des Sturzschutzes aus Höhen von bis zu 4,50 Metern eine sehr klobige Schutzhülle erwarten würde, war zumindest ich sehr überrascht, als ich mein Testexemplar des Rugged Cases in der dunkelblauen Variante in der Hand halten konnte. Das Case trägt bei weitem nicht so dick auf wie erwartet und wiegt trotz der stark schützenden Eigenschaften nur 44 Gramm.

Das Innere des Rugged Cases ist mit Mikrofaser ausgekleidet, so dass das iPhone auch dort vor Kratzern geschützt ist. Umliegende erhöhte Ränder verhindern, dass der Bildschirm oder die Kamera beim Ablegen auf der Vorder- oder Rückseite Schaden nehmen. Nomad gibt an, dass das Case 1,65 mm über den Bildschirm hinausragt, zudem ist der Bumper selbst ganze 3,3 mm dick. Für gute Druckpunkte sorgen eloxierte Aluminiumtasten, die in das Case eingearbeitet sind und dazu dienen, dass man die Lautstärke-Buttons, die Aktionstaste und den Standby-Button bequem betätigen kann.

Nomad Rugged Case ist mit MagSafe kompatibel

Und auch Apples magnetische Aufladen-Funktion MagSafe wird vom Nomad Rugged Case unterstützt. Nickelbeschichtete Neodym-Magnete mit einer Magnetkraft von 800 bis 1100 Gramm in Verbindung mit Apple-zertifiziertem Zubehör sorgen für einen sicheren Halt. Darüber hinaus wurde auch ein Ausrichtungsmagnet im Rugged Case verbaut, um eine Kompatibilität mit entsprechendem Zubehör zu ermöglichen. Dies ist beispielsweise bei MagSafe-Powerbanks praktisch, da selbige dann nicht verrutschen und fest am Case verbleiben.

Wer es besonders auffällig mag, kann sich beim Rugged Case von Nomad für die knallbunte orangene Variante entscheiden. Diese verfügt auch über entsprechende farblich abgesetzte Aluminium-Buttons an den Seiten des Cases. Nomad bietet übrigens für alle drei Farbvarianten auch ein jeweils passendes Rugged Band aus Fluorelastomer-Material für die Apple Watch an, so dass man die Accessoires Ton in Ton verwenden kann. Die Watchbänder sind im Webshop von Nomad erhältlich.

Das Nomad Rugged Case kann aktuell zum Preis von jeweils 59,99 Euro in den drei Farben Schwarz, Orange und Dunkelblau bei Amazon für das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max bestellt werden. Weitere Infos zum Rugged Case gibt es auch auf der Produktseite von Nomad. Der US-Hersteller bietet mittlerweile auch einen EU-Versand für eine Versandkostenpauschale von 11 Euro an, in der Steuern und Zölle bereits bezahlt sind.