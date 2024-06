M2 iPad Air: Plötzlich mit Grafikchip-Downgrade in den Spezifikationen

Apple hat in aller Stille die technischen Daten des im vergangenen Monat vorgestellten iPad Air mit M2-Chip aktualisiert. Angepriesen wurde der M2-Chip des iPad Air ursprünglich mit einer 10-Kern-GPU – nun sagt Apple, dass er über eine 9-Kern-GPU verfügt.

Apple hat sich zu dieser Änderung nicht weiter geäußert. Stattdessen hat das Unternehmen einfach die technischen Spezifikationen des neuen iPad Air M2 aktualisiert, um den fehlenden GPU-Kern anzugeben. Ausgehend von Archivdaten scheint die Änderung laut 9to5Mac innerhalb der letzten 10 Tage vorgenommen worden zu sein.

In der ursprünglichen Pressemitteilung zur Markteinführung des M2 iPad Air heißt es immer noch, dass das Gerät mit einer 10-Kern-GPU ausgestattet ist, gleiches gilt für die immer noch nicht aktualisierte englische Support-Seite. Apple hat auch seine Seiten mit technischen Daten für Länder außerhalb der USA noch nicht angepasst: Auf der deutschen Produktseite taucht noch immer die 10-Core-GPU auf.

Grafik-Chip im iPad Air ist doch etwas schlechter

Aufgefallen war die in vielerlei Hinsicht merkwürdige Änderung zuerst einem aufmerksamen Geekbench-User, der die Testergebnisse bei Reddit teilte. Er fragte sich, warum die Testergebnisse der Grafik-Performance des iPad Air mit M2-Chip deutlich schlechter ausfielen als die des iPad Pro mit gleichem Prozessor, da ja eigentlich beide Geräte identisch ausgestattet sein müssten.

Dies ist auch das erste Mal, dass Apple einen M2-Chip in einem Gerät mit einer 9-Kern-GPU verkauft. Das M2 MacBook Air zum Beispiel ist in Varianten mit 8- und 10-Kern-GPU erhältlich. Dies lässt vermuten, dass der M2-Chip, der im iPad Air verwendet wird, eine abgespeckte Version der 10-Kern-Version ist – möglicherweise aufgrund von Liefer-Engpässen. Realistisch betrachtet werden die meisten User des M2 iPad Air keinen Unterschied zwischen einer 9-Kern-GPU und einer 10-Kern-GPU bemerken. Trotzdem wäre es schön, von Apple eine Erklärung zu bekommen, was genau hier passiert ist.

