Nomad Glow: Apple Watch- und iPhone-Case mit Leuchteffekt jetzt bei Amazon

Bereits im vergangenen Sommer hat der US-Hersteller Nomad erstmals ein fluoreszierendes Apple Watch-Armband auf den Markt gebracht. Das Modell kam so gut an, dass das Nomad-Lager innerhalb von nur 12 Stunden komplett leergefegt war. Im April dieses Jahres hat der Zubehör-Hersteller dann eine überarbeitete Variante, die dreimal so hell wie das Original sein soll, vorgestellt. Auch ein passendes iPhone-Case mit fluoreszierender Rückseite für die iPhone 15 Pro-Generation wurde präsentiert.

Nun ist das stimmige Apple-Zubehör mit Leuchteffekt im Dunkeln auch in Deutschland verfügbar. Die bequemen und pflegeleichten Apple-Watch Sport Bands sind in den Größen 38/40/41 mm oder 42/44/45mm erhältlich, und das Sport Case lässt das iPhone 15 Pro und Pro Max mit lichtabsorbierendem Material und PET-Beschichtung im neuen Glanz erstrahlen. Das sind die Fakten der beiden leuchtenden Accessoires im Überblick.

Nomad Sport Band Glow

Sportliches Uhrenarmband in leuchtender Neonfarbe für die Apple Watch

Hergestellt aus langlebigen Fluorkautschuk (FKM) für ein angenehmes Tragegefühl

Lichtabsorbierendes Material sorgt für Leuchteffekt im Dunkeln

Maßgefertigter Aluminium-Verschlussstift sorgt für sicheren Halt

Wasserfestes Armband im leichten und atmungsaktiven Design

Integrierte, innere Belüftungskanäle für eine bessere Luftzirkulation

Hält einer 5-20 kgf (entspricht ca. 49-196 Newton) starken, seitlichen Krafteinwirkung stand, wenn es an der Apple Watch angebracht ist

Für Handgelenke mit einem Umfang von 150 bis 200 mm

95 mm Länge auf Seite der Schnalle und 135 mm Länge auf der verstellbaren Seite

Kompatibel mit allen Apple-Watch-Modellen in den Größen 38 mm, 40 mm oder 41 mm sowie 42 mm, 44 mm oder 45 mm

Gewicht: 31 Gramm

Nomad Sport Case iPhone 15 Pro (Max) Glow

Leuchtende Schutzhülle aus Polycarbonat

Glänzende PET-Beschichtung auf der Rückseite

Lichtabsorbierendes Material sorgt für Leuchteffekt im Dunkeln

Vernickelte Neodym-Magnete ermöglichen MagSafe-Kompatibilität

Ausrichtungsmagnet für ausrichtungsspezifisches MagSafe-Zubehör

Erhöhter Rahmen von 1 mm schützt den Bildschirm

Verstärkte Knöpfe aus eloxiertem Aluminium passend zur Farbe des Cases

Schutz vor Stürzen aus bis zu 1,8 Metern

800-1100 gf Magnetkraft (entspricht etwa 8-11 Newton)

Mikrofaserauskleidung im Inneren schützt das Smartphone vor Kratzern

TPE-Bumper und TPE-Kameraring sorgen für noch mehr Schutz

Kompatibel mit dem iPhone 15 Pro und dem iPhone 15 Pro Max

Das leuchtende Glow-Zubehör ist ab sofort als Nomad Sport Band Glow zum Preis von 59,95 Euro sowie als Nomad Sport Case für die iPhone 15 Pro (Max)-Modelle für 49,95 Euro bei Amazon verfügbar.