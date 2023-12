Thermomix TM6 von Vorwerk wird 100 Euro teurer

Mit einem Preis von 1.299 Euro ist der Thermomix TM6 von Vorwerk ohnehin kein Schnäppchen, aber es kommt noch dicker. Statt große Rabattaktionen zur Weihnachtszeit zu fahren, hat der Hersteller aus Wuppertal sogar eine Preiserhöhung angekündigt. Ab dem 8. Januar 2024 wird der Thermomix TM6 dann 1.499 Euro kosten.

Nun gibt es auf dem Markt ja mittlerweile etliche Alternativen, ich habe mir letztes Jahr auch den Monsieur Cuisine Smart von Lidl angesehen, der ja nur 499 Euro kostet. Gefallen hat mir dort der größere Topf, das ganze Drumherum war aber längst nicht so eindrucksvoll. Zudem ist beim Monsieur Cuisine Smart oftmals etwas richtig dick angebrannt.

Nachdem ich für einigen Woche ein Leihgerät von Vorwerk erhalten habe, haben wir dann Anfang 2023 einen neuen Thermomix TM6 gekauft. Er ist sicherlich nicht jeden Tag im Einsatz, aber definitiv mehrfach pro Woche. Und dann aber nicht nur für große Hauptgerichte, sondern auch für Kleinigkeiten wie die Zubereitung von Teig für Pizza, Waffeln oder Plätzchen.

Ich persönlich sehe für uns zwei Vorteile: Zunächst einmal gibt es (gegen zusätzliche Bezahlung) Zugriff auf eine Rezept-Datenbank, die quasi mit einer Geling-Garantie ausgestattet ist. Zudem nimmt der Thermomix nicht nur ein Großteil der Schnibbel-Arbeit ab, sondern man kann währen der Garvorgänge auch ganz entspannt schon in der Küche aufräumen. Gerade mit zwei kleinen Kindern ist das eine enorme Zeitersparnis, die wir sehr zu schätzen wissen.

Unsere Erweiterungen für den Thermomix

Mittlerweile haben wir den Thermomix um einige Gadgets von Drittanbietern erweitert. Oft im Einsatz ist dieser Dampfumleiter, den man oben auf die Öffnung des Thermomix setzt, um den Dampf in eine gewünschte Richtung abzuleiten. Das klappt wunderbar. Meine Frau erfreut sich in der Weihnachtszeit am TeigPro, der die Ansammlung von Teigresten im engen „Innenbereich“ der Messer verhindert.

OTOmitra Dampfumleiter für Thermomix TM5 TM6 TM31, Dampfumleitung Thermomix Zubehör... HAUPTMERKMALE - Schützen Sie Küchenwandschränke effektiv vor Feuchtigkeit und Beschädigung. Mit unserem Dampfableiter schützen Sie Ihren...

HAUPTKONSTRUKTION - Der Dampf Umleiter besteht aus BPA-freiem Material in Lebensmittelqualität, dem gleichen Material wie die TM5, TM6 und TM31...