Beeper Mini bringt iMessage zu Android: Es funktioniert wirklich

Gestern landete eine E-Mail in meinem Postfach, die bei mir gleich eine gewisse Skepsis aufkommen ließ: Mit Beeper Mini ist nun eine Android-App im Google Play Store erschienen, die eine Kommunikation per iMessage mit Apple-Geräten ermöglichen soll. Bequem, sicher und ohne großen Aufwand. Nach der großspurig angekündigten Nothing Chats-App vom gleichnamigen Smartphone- und Kopfhörer-Hersteller, die diese Funktion ebenfalls ermöglichen sollte, aber gleich zum Start aufgrund massiver Sicherheitsprobleme wieder aus dem Google Play Store entfernt wurde, war ich entsprechend vorsichtig.

Beeper Mini steht ab sofort im Google Play Store als kostenloser Download zur Verfügung und kann dort im Rahmen einer siebentägigen kostenlosen Testphase in vollem Umfang ausprobiert werden. Wer die App danach weiter verwenden möchte, zahlt monatlich 2,19 Euro und kann jederzeit kündigen. Kompatibel ist Beeper Mini mit allen Android-Geräten ab Android 8.0 oder neuer.

Nach dem Download ist die Einrichtung von Beeper Mini simpel und erfordert gerade einmal ein bis zwei Minuten Zeit. Neben einem Login mit einem Google-Konto wird nur die Apple ID samt Passwort benötigt. Im Einrichtungsprozess lässt sich ein Name und Avatar vergeben und optional Zugriff auf die Kontakte und Benachrichtigungen gestatten. Im Anschluss landet man in einer typischen Messenger-Umgebung und kann Personen in Einzel- oder Gruppenchats schreiben, Sprachnachrichten, Fotos, Videos und Dateien versenden. Das Interessante dabei: Die versendeten Nachrichten erscheinen bei Personen mit einem Apple-Gerät in iMessage nicht mehr als grüne SMS-, sondern als blaue iMessage-Bubble.

Nachrichten werden direkt an Apple-Server gesendet

Beeper Mini, das unter der Regie des früheren CEOs des Smartwatch-Unternehmens Pebble, Eric Migicovsky, entstanden ist, hat eine Möglichkeit gefunden, direkt iMessages an die Apple-Server zu versenden, ohne einen umständlichen und unzuverlässigen Umweg über einen in der Cloud gehosteten Mac nehmen zu müssen. Gegenüber The Verge berichtet Eric Migicovsky über diesen Prozess:

„Wir haben iPhones gejailbreakt und sind dann tief in das Betriebssystem eingetaucht, um zu sehen, wie alles funktioniert. Dann haben wir von Grund auf neuen Code geschrieben, um alles in unserer Android-App zu reproduzieren.“

Laut Migicovsky ist Beeper Mini eine Drittanbieter-Implementierung von iMessage, die tatsächlich sicher sei: Beeper sieht weder die eigenen Nachrichten noch die Kontakte oder das Apple-ID-Passwort. Um Beeper Mini unter Android zu verwenden, muss man sich nicht einmal mit der eigenen Apple-ID anmelden: Die App stelle lediglich eine Verbindung zu den Apple-Servern her, wie es ein iPhone tun würde, so Migicovsky. Neben einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung will das Entwicklerteam die eigene App auch als Open Source-Code zur Verfügung stellen, um Reviews von Dritten zu ermöglichen.

Wie lange bleibt Beeper Mini verfügbar?

Ich habe Beeper Mini auf einem Nothing Phone 2 installiert und damit einige Chats per iMessage gestartet. Zu meiner großen Überraschung kann ich bestätigen: Es funktioniert. Problemlos und ohne großen Aufwand. In einem Gruppenchat mit den Kollegen Freddy und Fabian wurden die Nachrichten und ein Screenshot binnen weniger Sekunden als iMessages hin- und hergeschickt. Push-Benachrichtigungen auf dem iPhone weisen die eingehenden Nachrichten als solche aus der iMessage-App von Apple aus, auch der Versand von Sprachnachrichten, Fotos und Reaktionen auf eine Nachricht funktionierte.

Wie lange Beeper Mini für Android verfügbar bleibt, ehe Apple auf die Anwendung aufmerksam wird, ist bisher noch nicht abzusehen. Eric Migicovsky betont, dass Beeper Mini keinen Apple-Code enthält, zudem gibt es mit Beeper schon seit knapp drei Jahren eine weniger sichere Art eines iMessage-Relays, zu der er bisher noch nichts von Apple gehört habe. Wer also bereit ist, 2,19 Euro pro Monat auszugeben, kann zumindest aktuell von einer Lösung, iMessage auch unter Android nutzen zu können, Gebrauch machen. Für 2024 hat Apple bereits eine Unterstützung für das RCS-Chatprotokoll angekündigt – dann dürften die Karten nochmals neu gemischt werden. Weitere Infos zur Einrichtung von Beeper Mini unter Android gibt es auf den Hilfeseiten von Beeper.