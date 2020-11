TIDAL: Musikstreaming-Dienst mit neuem Feed und Genre-Radio

Der Musikstreaming-Dienst von Jay-Z, TIDAL (App Store-Link), besteht schon seit einiger Zeit und will sich als Alternative zu Spotify, Apple Music und Co. etablieren. Der in 54 Ländern verfügbare Dienst hat mehr als 60 Millionen Songs und 250.000 Videos auf Lager, ebenso wie Original-Videoserien, Podcasts, kuratierte Playlists und die Entdeckung neuer Künstler über TIDAL Rising. Neben einem Standard-Abo bietet TIDAL auch eine HiFi-Variante mit verbesserter Streamingqualität an.

Die TIDAL App lässt sich kostenlos aus dem deutschen App Store herunterladen und benötigt zur Installation auf dem iPhone oder iPad mindestens 80 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 12.4 oder neuer. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für die Anwendung des Musikstreaming-Services vorhanden.

Im App Store liegt ab sofort die neueste Version von TIDAL vor, und zwar v2.17.0. Mit dieser Aktualisierung haben die Entwickler der Anwendung einige neue Features spendiert, die wir hier gelistet vorstellen. Vor allem hinsichtlich des Entdeckens neuer Musik wurden ein paar kleine, aber feine Änderungen vorgenommen, die helfen, neue Songs und Künstler für sich zu entdecken. Dies sind die Neuerungen:

Einführung des Feeds: Eine Sammlung neuer Musik und Inhalte von den Playlisten und Künstlern, denen du folgst, kannst du jetzt bequem an einem Ort entdecken.

Die neue Genre-Radio-Funktion hilft dir dabei, neue Titel zu entdecken und deine Lieblingssongs zu hören. Du findest diese neue Funktion ganz oben auf jeder Genreseite.

HiFi-Mitglieder können jetzt Künstler- und Titel-Radio in Master-Qualität, der höchstmöglichen verfügbaren Soundqualität, abspielen.

Fehlerbehebungen und Performanceverbesserungen

Das Update auf Version 2.17.0 von TIDAL steht allen Nutzern ab sofort kostenlos im deutschen App Store zur Verfügung. Von den Rezensenten gibt es unter iOS bisher 4,1 von 5 Sternen für die TIDAL-App.