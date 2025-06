tink.de verkauft jetzt auch Produkte von Govee und SwitchBot – zum Start besonders günstig

Der Smart-Home-Online-Shop tink.de erweitert das eigene Sortiment und bietet jetzt auch Produkte von Govee und SwitchBot an. Zum Launch der neuen Marken auf tink.de gibt es eine neue Sale-Kampagne, bei der ihr ausgewählte Produkte günstiger bekommen könnt. Ich habe mir die Preise für euch genauer angesehen und kann euch schon vorab sagen, dass sich die Angebote lohnen. Hier könnt ihr sparen.

Smarte Beleuchtung von Govee

Ich habe schon zahlreiche Produkte von Govee genauer angeschaut und getestet und bin mit der Qualität wirklich sehr zufrieden. Das Preis-Leistungserhältnis ist oftmals unschlagbar – und im aktuellen Sale könnt ihr noch einmal etwas mehr sparen. Folgend findet ihr meine Highlight-Produkte, gefolgt von einer Liste mit allen Reduzierungen.

Die Govee Smart Corner Floor Lamp sorgt für eine schöne Ambientebeleuchtung, wobei die Lampe sowohl Farben als auch Weißtöne anzeigen kann. Die Ausleuchtung und Farbwiedergabe sind sehr gut, zudem stehen per Govee Home-App diverse Szenen und Voreinstellungen zur Auswahl bereit. Darüber hinaus ist die Lampe auch mit Alexa und Google Assistant kompatibel – HomeKit und Matter gibt es hier diesmal nicht. Dafür ist der Preis richtig spannend, denn das 2er-Set kostet aktuell nur 87,50 Euro – günstiger geht es wirklich nicht.

Govee Smart Corner Floor Lamp – 2er-Set für 87,50 Euro statt 114,34 Euro statt 219 Euro (zum Angebot)

nutzt den Gutschein GOVEE15

Mit den Govee Glide Hexa Light Panels kann man jede Wand aufhübschen und für einen tollen Lichteffekt sorgen. Im Doppelpack gibt es insgesamt 10 Elemente, mit denen man individuelle Muster erstellen kann. Es sind nicht nur einzelne Farben möglich, sondern auch coole Farbverläufe. Auch hier sind Alexa und Google mit an Bord.

Govee Glide Hexa Light Panels – 2er-Set mit jeweils 5x Panels für 94,95 Euro statt 159 Euro (zum Angebot)

Der für den Schreibtisch gemachte Govee Smart Gaming Table Light Neon Lightstrip kann einfach magnetisch angebracht werden und sorgt dann für coole Lichteffekte. Er ist 2 Meter lang und in der Handhabung sehr flexibel. Natürlich kann er auch an anderen Oberflächen installiert werden, die magnetisch sind – nicht jeder Schreibtisch bietet diese Option.

Govee Smart Gaming Table Light Neon 2m für 32,25 Euro statt 49,99 Euro (zum Angebot)

mit Gutschein GOVEE15

Alle Angebote von Govee

Govee Envisual TV Backlight T2 – Dual-Kamera Ambientbeleuchtung für 55-65 Zoll – Schwarz – 76,45 Euro statt 88,90 Euro (zum Angebot)

Govee Gaming Starter-Set – PC Monitor Pro Kit + Glide Hexa Light Panels – 89,95 Euro statt 104,82 Euro (zum Angebot)

Govee Glide Hexa Light Panels – 5er-Set Panels mit Netzteil – Weiß – 50,95 Euro statt 58,76 Euro (zum Angebot)

Govee RGBICW Smart Corner Floor Lamp + Envisual TV Backlight T2 – 119,95 Euro statt 146,07 Euro (zum Angebot)

Govee Smart Gaming Light Bars – Gaming Tischleuchten – Weiß – 40,75 Euro statt 45,66 Euro (zum Angebot)

Das sind die Angebote von SwitchBot

Mit dem Smart Lock Ultra hat SwitchBot erst vor ein paar Monaten ein neues Türschloss auf den Markt gebracht, das begleitet von einem Keypad mit Gesichtserkennung wirklich genial ist. Ich nutze das Smart Lock immer noch an meiner Tür und bin beeindruckt, wie gut die Gesichtserkennung mit dem Keypad funktioniert. Da ich das Schloss an meiner Durchgangstür von Garage in den Keller angebracht habe, setze ich liebend gern auf „Face ID“. tink.de verkauft das Bundle mit Smart Lock, Keypad Vision, 3er Set NFC-Karten und Hub mini für aktuell nur 259,95 Euro statt 314,98 Euro. Klickt euch gerne noch einmal in meinen Testbericht.

SwitchBot Smart Lock Ultra + Hub Mini Matter + Keypad Vision + NFC Card – 3er-Set für 259,95 Euro statt 315 Euro (zum Angebot)

für 259,95 Euro statt 315 Euro (zum Angebot) oder

SwitchBot Smart Lock Ultra + Hub Mini Matter + Keypad Vision + gratis Geldbörsen-Tracker für 254,95 Euro statt 324 Euro (zum Angebot)

Auch reduziert