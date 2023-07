TomTom GO für das iPhone jetzt mit Lkw-Navigation

Der lang etablierte Navigationsdienst TomTom (App Store-Link) bietet für die iPhone-App ein spannendes Update für Berufskraftfahrer an. Mit dem Update auf Version 3.8 schaltet TomTom in der TomTom Go App für das iPhone die Lkw-Navigation frei. Auch hier wird für die Nutzung ein Abonnement benötigt, 1 Monate wird mit 19,99 Euro berechnet, 12 Monate schlagen mit 99,99 Euro zu Buche. Dafür gibt es folgende Features:

Du profitierst von individueller Routenführung, indem du die Abmessungen deines Fahrzeugs eingeben kannst.

Du kannst Informationen zu Gefahrgut eingeben, damit bestimmte Straßen vermieden werden.

Du findest mühelos Lkw-Rastplätze.

Du kannst deine gewünschte Höchstgeschwindigkeit eingeben und erhältst eine angepasste voraussichtliche Ankunftszeit.

Natürlich stehen alle weiteren Funktionen auch zur Verfügung:

Staus und Straßensperrungen in Echtzeit

Warnungen vor Geschwindigkeitsübertretungen

Support für Apple CarPlay

Werbefreiheit

Intelligente Spurführung, einfache Turn-by-turn-Anweisungen

TomTom Routebar listet alle relevanten Hinweise, Warnungen und Beschränkungen

Clevere Routen für Pkw und Lkw

Offline Karten

TomTom GO für die Pkw-Navigation kostet 3,99 Euro pro Monat oder 19,99 Euro pro Jahr. Ein 7 Tage-Test kann gratis erfolgen.