Onvis Thread Smart Button: Endlich ein HomeKit-Schalter

Das smarteste Smart Home kann noch so smart eingerichtet sein – ohne einen smarten Schalter ist es für mich nicht smart. Sprachsteuerung oder die Steuerung per App können aus meiner Sicht nur zusätzliche Alternativen sein – am schnellsten und einfachsten geht es mit einem Schalter an der Wand.

Die Auswahl der HomeKit-Schalter ist leider sehr überschaubar. Der Eve Button wurde vor einiger Zeit eingestellt und die Alternativen von Philips Hue, Ikea oder Aqara benötigen nicht nur einen Hub, sondern haben bei der Nutzung mit HomeKit oft auch einen nur eingeschränkten Funktionsumfang.

Umso gespannter war ich auf die Neuerscheinung aus dem Hause Onvis: Der Thread Smart Button ist seit Anfang Juli erhältlich und kostet derzeit 41,99 Euro (Amazon-Link). Er verbindet sich direkt und ohne Umwege mit eurem HomeKit und bietet danach fünf Tasten, die in der Apple Home Anwendung oder in einer Drittanbieter-App eurer Wahl konfiguriert werden können.

Onvis Thread Smart Button kommt mit reichlich Zubehör

Der 6 x 6 Zentimeter große Schalter kommt mit einem durchaus beeindruckenden Zubehör-Paket. Neben der mitgelieferten Knopfzelle bietet der Onvis Thread Smart Button eine Magnet-Halterung zum Schrauben oder Kleben, ein zusätzliches Klebepad und insgesamt 40 kleine Sticker mit unterschiedlichen Symbolen, die ihr nach Lust und Laune auf die einzelnen Tasten kleben könnt.

Die Einrichtung in HomeKit ist natürlich keine große Hürde: Einfach den HomeKit-Code in der Home-App scannen und schon kann es losgehen. Die Verbindung zur nächsten Steuerzentrale wird dabei per Thread hergestellt. Solltet ihr keinen HomePod mini, HomePod der zweiten Generation oder ein aktuelles Apple TV euer Eigen nennen, kann auch per Bluetooth mit älteren Steuerzentralen gefunkt werden.

Jeder der fünf Tasten kann mit insgesamt drei Befehlen belegt werden: Einfacher, zweifacher oder langer Druck. Ob ihr mit den jeweiligen Aktionen ein bestimmtes oder mehrere Geräte steuert oder eine Szene aktiviert, bleibt dabei ganz euch selbst überlassen.

Zum Teil Probleme bei der Funkübertragung

Direkt nach der Einrichtung hat der Onvis Thread Smart Button noch ein wenig mit Verzögerung reagiert, was sich nach ein paar Minuten aber gegeben hat. Ich denke, dass in dieser Zeit die Thread-Verbindung hergestellt wurde. Danach wurden die Befehle schnell ausgeführt. Dann gab es aber auch immer wieder seltsame Phasen, in denen der Schalter gar nicht reagiert hat. Auch nach einem Firmware-Update über die Onvis-App gab es keine direkte Besserung. Ob das Problem nun am Schalter oder unserem HomeKit liegt, lässt sich aufgrund der fehlenden Transparenz leider nicht klären.

Punktabzüge gibt es aus meiner Sicht auch in Sachen Haptik. Das Plastik des Schalters fühlt sich okay an. Der Druckpunkt der Knöpfe ist noch in Ordnung, das laute Klicken beim Druck selbst gefällt mir aber gar nicht. Pluspunkte gibt es dagegen für die Magnet-Halterung, die wirklich bombenfesten Halt bietet.