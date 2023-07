iOS 17: Dual-SIM-Unterstützung soll weiter verbessert werden

Apples neues iPhone-Betriebssystem iOS 17 wird aller Voraussicht nach im September oder Oktober dieses Jahres erscheinen und einige spannende neue Features mit sich bringen. Auch Personen, die die Dual-SIM-Funktion ihres iPhones nutzen, dürfen sich auf Optimierungen freuen. TechCrunch hat drei neue Funktionen im Dual-SIM-Bereich unter iOS 17 ausgemacht.

Verbesserte SMS-Sortierung

Mit iOS 17 können Dual-SIM-User Konversationen in der Nachrichten-App nach bestimmten Telefonleitungen sortieren. Sie können zum Beispiel ihre Nachrichtenliste so einschränken, dass nur Texte angezeigt werden, die an ihre private Nummer gesendet wurden, oder sich nur auf geschäftliche Nachrichten konzentrieren. Dazu tippt man die Schaltfläche „…“ in der oberen rechten Ecke der Konversationsliste in der Nachrichten-App an und wählt dann eine der aufgelisteten Telefonleitungen aus.

SIM-spezifischer Klingelton

Mit iOS 17 und iPadOS 17 kann man außerdem den Klingelton für jede SIM bzw. Telefonnummer separat einstellen. Die Geschäftsnummer könnte zum Beispiel einen eigenen Klingelton haben, damit man leicht zwischen privaten und geschäftlichen Anrufen unterscheiden kann, bevor man den Anruf annimmt. Mit iOS 17 wählt man dazu unter „Einstellungen“ → „Töne & Haptik“ → „Klingelton“ eine der aufgelisteten Telefonnummern bzw. Leitungen aus und weist ihr dann wie gewohnt einen Klingelton zu.

SIM-Karte bei Anrufen an unbekannte Nummer auswählen

Wenn man einen Anruf von einer unbekannten Nummer zurückruft, kann man in iOS 17 und iPadOS 17 auswählen, welche SIM-Leitung man verwenden möchte. Dies ist eine hervorragende Funktion zum Schutz der Privatsphäre für alle, die mehrere Telefonnummern haben, denn so kann man unbekannte Nummern über eine eigens dafür vorgesehene Nummer zurückrufen. Oder man lässt einen Anruf von einer unbekannten Person unbeantwortet und liest stattdessen die Abschrift der Voicemail, um festzustellen, ob der Anruf legitim ist oder ob man Spam erhalten hat.

Je nach iPhone-Modell lassen sich zwei physische Nano-SIMs verwenden, um geschäftliche und private Telefonnummern gleichzeitig nutzen zu können. Wenn der eigene Anbieter eine eSIM unterstützt, kann man auch diese stattdessen verwenden. Apple weist darauf hin, dass das iPhone XS und spätere Modelle acht oder mehr eSIMs speichern können. Gleichzeitig können aber nicht mehr als zwei eSIMs gleichzeitig aktiv sein. Weitere Infos zur eSIM gibt es auch auf der Support-Seite von Apple.