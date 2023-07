Geschenkverpackungen für Apple-Produkte ersatzlos gestrichen

Apple bietet ab sofort keine Geschenkverpackungen mehr an. Gegen eine kleine Gebühr konnte man ein ausgewähltes Apple-Produkt direkt in einer Box mit roten Geschenkband verpacken lassen und zudem eine persönliche Nachricht beilegen. Diese Möglichkeit wurde in zahlreichen Ländern ersatzlos gestrichen, auch hierzulande verzichtet Apple auf den Einpackservice.

Über die genauen Gründe informiert Apple nicht, zudem wurde auch die Möglichkeit einer Nachricht auf der Rechnung beziehungsweise auf dem Lieferschein entfernt. Persönliche Gravuren sind weiterhin möglich, hier kann man eine individuelle Nachricht wählen oder ein Emoji aufdrucken lassen. Das funktioniert mit den AirPods und Beats Cases, auf der iPad-Rückseite, auf einem AirTag oder auf einem Apple Pencil.

Gut möglich, dass hinter der Entscheidung der Umweltgedanke von Apple steckt, es kann aber auch sein, dass sich Apple einfach den Mehraufwand sparen möchte. Wer also ein Apple-Produkt verschenken möchte, muss für die Geschenkverpackungen selbst sorgen. Bei einer Lieferung an eine andere Adresse muss man auf eine schöne Geschenkverpackungen verzichten.