Apple Watch Ultra: Nächste Generation mit Teilen aus dem 3D-Drucker

Im September dürfte Apple die nächste Generation der Apple Watch Ultra vorstellen. Welche neuen Features die Smartwatch bieten wird, das ist noch völlig unklar. Apple-Analyst Ming-Chi Kuo geht allerdings davon aus, dass die Uhr mechanische Teile aus dem 3D-Drucker besitzen wird.

„Apple setzt aktiv auf die 3D-Drucktechnologie. Einige der mechanischen Teile aus Titan der neuen Apple Watch Ultra 2H23 werden im 3D-Druckverfahren hergestellt“, schreibt Kuo in seinem Blog-Post. „Obwohl die durch 3D-Druck hergestellten mechanischen Teile derzeit noch den CNC-Prozess für die Back-End-Prozesse durchlaufen müssen, kann dies die Produktionszeit verkürzen und die Produktionskosten senken.“

Die mechanischen Teile der Apple Watch Ultra lassen sich im Prinzip an einer Hand abzählen. Neben der digitale Krone, dem Action-Knopf und dem normalen Button an der Seite gibt es keine weiteren Bauteile, die sich mechanisch bewegen lassen. Aktuell werden diese Teile aus Titanium noch gefräst, also quasi ausgeschnitten.