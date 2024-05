tvOS: Einschränkung im Code hält Spieleentwickler fern

Ursprünglich war die kleine Apple-TV-Box mal als eine Art Spielekonsole gedacht. Doch durchgesetzt hat sich das Produkt in dieser Hinsicht nie. Eine Einschränkung, die im tvOS-Code steckt, könnte der Grund sein, aus dem Spieleentwickler der Plattform lieber fernbleiben.

Gerade einmal 500 KB (!) an Speicherplatz können in tvOS durch Apps belegt werden. Das ist in dem Betriebssystem von Apple TV festgeschrieben. „Die maximale Größe für eine tvOS-App beträgt 4 GB. Außerdem kann Deine App nur auf 500 KB persistenten Speicher zugreifen, der sich lokal auf dem Gerät befindet“, heißt es in der App-Store-Dokumentation.

Zwar können Apps mehr Daten herunterladen, aber das System kann diese jederzeit löschen, da sie alle als temporäre Dateien bewertet werden. 500 KB an persistentem Speicher reichen mit Blick auf Spiele dabei gerade mal aus, um die Einstellungen oder Spielstände zu sichern. Auch 4GB Maximalspeicher, die tvOS-Apps belegen dürfen, ist im Falle von Konsolenspielen natürlich nicht viel.

Spieleentwickler haben sich von Apple TV abgewandt

Spieleentwickler kritisieren Apple für diese Einschränkungen. So sagt Entwickler Ole Begemann: „Es ist meiner Meinung nach inakzeptabel, dass tvOS anscheinend nicht zulässt, dass Apps persistenten Speicher verwenden. Zum Beispiel muss der neue Spieleemulator RetroArch alle Spielstände, Screenshots und ROMs im Cache-Verzeichnis speichern, das das Betriebssystem jederzeit ohne Vorwarnung löschen kann.“

Riley Testut, der Entwickler von Delta-Emulator, sagte, dass eine solche Einschränkung der Hauptgrund dafür sei, dass er keine Apple-TV-Version seines Emulators entwickelt habe.

Ändert sich Apples Politik in der Zukunft?

Es ist daher wenig überraschend, dass Apple TV bisher nicht zu einem echten Konkurrenten unter den Konsolen avanciert ist.

Da Apple TVs früher lediglich mit 32 GB Speicherplatz ausgestattet waren, lag es für Apple vermutlich nahe, den Speicherplatz, den Apps verwenden dürfen, zu limitieren. Da es mittlerweile aber Modelle mit deutlich mehr Speicherplatz gibt, bleibt die Hoffnung, dass Apple diese Beschränkung künftig aufhebt.

