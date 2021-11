Tweetbot 6 erlaubt jetzt auch das Erstellen von Umfragen

Wer bei Twitter sehr aktiv ist und selbst gerne Tweets absetzt, kennt sicherlich auch die Drittanbieter-App Tweetbot 6 (App Store-Link). Diese kann kostenlos geladen und genutzt werden, allerdings sind alle Funktionen nur im Abo verfügbar. Und leider macht es Twitter Drittanbietern nicht immer einfach und beschränkt die API, über die andere Apps auf die Inhalte zugreifen.

Mit dem Update auf Version 6.6 kann man jetzt auch über Tweetbot 6 eine Umfrage starten. Über das kleine Icon könnt ihr eine Frage stellen und entsprechende Antwortmöglichkeiten eintippen. Obwohl man Umfragen einstellen kann, kann man über Tweetbot 6 leider nicht an Umfragen teilnehmen. Das ist über die bereitgestellte API immer noch nicht möglich.

Tweetbot 6 ist die wohl beste Twitter-App für iPhone, iPad und Mac. Das Gratis-Angebot ist für Basis-Nutzer und Nutzerinnen total in Ordnung. Wer Zugriff auf alle Twitter-Funktionen will, kann natürlich zur originalen Twitter-App greifen oder sich für ein Abo in Tweetbot 6 entscheiden.