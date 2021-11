Spotify unterstützt jetzt auch SharePlay auf iPhone und iPad

Mit iOS 15.1 und iPadOS 15.1 hat Apple die SharePlay-Funktionalität nachgereicht. In einem FaceTime-Anruf können unterstütze App-Inhalte angezeigt und damit interagiert werden. Unter anderem kann man mit Apple TV+ und Fitness+ über SharePlay gemeinsam Workouts starten. Und nun ist ein weiterer Dienst mit SharePlay kompatibel: Spotify (App Store-Link).

So könnt ihr mit Freunden in einem FaceTime-Anruf Musik über Spotify hören. Allerdings müssen alle Spotify Premium abonniert sowie iOS 15.1 oder iPadOS 15.1 installiert haben. Ihr müsst einfach während eines FaceTime-Anrufs die Spotify-App öffnen und Musik abspielen. Dadurch wird eine Spotify Gruppen-Session gestartet, an der die anderen Personen mit SharePlay teilnehmen können. Alle können die Wiedergabe steuern, zudem wird die Musik-Lautstärke verringert, wenn jemand spricht.

Falls ihr noch mehr Apps sucht, die mit SharePlay funktionieren, klickt euch gerne in diesen Bericht. Habt ihr SharePlay schon ausprobiert?