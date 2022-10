Twinkly Light Tree 2D: Weihnachten direkt an der Haustür

Auch wenn Twinkly mittlerweile einige andere Produkte am Start hat, etwa die coolen Squares, bleibt die Weihnachtszeit für den italienischen Hersteller besonders wichtig. Immerhin kennen wir Twinkly vor allem dank seiner Lichterketten, die ihr aktuell sogar noch recht günstig bekommen könnt. Für die 32 Meter lange Special Edition mit 400 LEDs zahlt ihr derzeit 136,99 Euro.

Für die anstehende Weihnachtssaison hat sich Twinkly aber auch etwas Neues einfallen lassen: Den Twinkly Light Tree 2D. Besonders viele Informationen sind zu diesem Produkt noch nicht bekannt, aber wir versuchen es an dieser Stelle einfach mal.

Die mit 70 Multi-Color + White LEDs ausgestattete Lichterkette kostet laut Hersteller-Angaben 79,99 Euro. Die Höhe beträgt 200 Zentimeter, die breite 100 Zentimeter. Die Steuerung erfolgt wie immer über die Twinkly-App, wobei jede LED einzeln angesteuert werden kann und es zahlreiche vorgefertigte Szenen und Animationen gibt.

Die Besonderheit: Der Twinkly Light Tree 2D verfügt über Halterungen, damit er an Türen befestigt werden kann. Aber auch eine einfache Wandmontage ist möglich. Was mir noch nicht ganz klar ist: Kann das Stromkabel durch die Tür hindurch nach innen in die Wohnung oder das Haus verlegt werden, um dort in eine Steckdose gesteckt zu werden? Prinzipiell ist aber auch eine Verwendung komplett im Außenbereich kein Problem.

Ich finde die Idee auf jeden Fall ganz witzig und bin auf die genaue Umsetzung gespannt. Noch ist der Twinkly Light Tree 2D bei keinem deutschen Online-Shop gelistet. Ich versuche auf jeden Fall, euch dieses Gadget noch im November genauer vorzustellen.