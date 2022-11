Twinkly MiniCaps: Kleine Kappen machen Lichterketten ganzjahrestauglich

Philips Hue hat dafür gesorgt, dass wir uns seit den letzten Tagen intensiv mit dem Thema Lichterkette auseinander setzen. Aber es muss ja nicht unbedingt der Premium-Hersteller schlechthin sein, als spannende Alternative begeistert uns Twinkly mit seinen Lichterketten bereits seit einigen Jahren. Am Ende habt ihr die Qual der Wahl.

Im Vergleich zu einer handelsüblichen Lichterkette sind die smarten Produkte aber definitiv teuer, egal ob von Philips Hue oder Twinkly. Und gerade bei so einem Produkt wie einer Lichterkette, die im Normalfall nur einige wenige Wochen im Jahr am Weihnachtsbaum hängt, überlegt man sich vor dem Kauf vielleicht doch, ob sich die Investition für diesen kurzen Zeitraum lohnt.

Twinkly MiniCaps passen auch auf Philips Hue Lichterkette

Um die eigenen Lichterketten optisch etwas anders zu gestalten und quasi ganzjahrestauglich zu machen, bietet Twinkly seit einigen Wochen ein kleines Zubehör an: Die MiniCaps. Das sind kleine Silikon-Kappen, die einfach über die LEDs gestülpt werden. Das funktioniert übrigens nicht nur mit dem Twinkly-Lichterketten, sondern auch mit der Philips Hue Festavia.

Die kleinen Kappen sorgen für ein weicheres, diffuseres und blendfreies Licht und haben trotz ihres geringen Durchmessers von 15 Millimetern einen großen Effekt. Sie machen eine Lichterkette zu einem Strang kleiner leuchtender Kügelchen. Über Geschmack lässt sich durchaus streiten, aber so etwas kann man zu passender Einrichtung durchaus das ganze Jahr verwenden. Außer natürlich während der drei Wochen, an denen der Baum steht.

Leider sind die Twinkly MiniCaps keine günstige Angelegenheit. Ein Paket mit 100 Kappen kostet derzeit 23,39 Euro (Amazon-Link), für die Basis-Lichterketten mit 250 LEDs muss man also rund 70 Euro investieren. Wenn euch die Optik dann aber so gut gefällt, dass ihr eine smarte Lichterkette so das ganze Jahr über nutzt, ist der Gegenwert aus meiner Sicht auch nicht ganz unerheblich.

Twinkly MiniCaps – 100 Silikonkappen in Glühbirnenform als Zubehör für Twinkly Smart LED Lights Als perfektes Zubehör für Ihre Twinkly-Leuchten sind die MiniCaps mit dem gesamten klassischen Sortiment der intelligenten LED-Beleuchtungsprodukte...

MiniCaps passen direkt auf die LEDs Ihrer Twinkly-Leuchten und sorgen für weicheres, diffuseres und blendfreies Licht