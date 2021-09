Twitter: Einladungsbasierte Communities vorgestellt

Twitter hat am gestrigen Tag im eigenen Kurznachrichtendienst ein neues Feature angekündigt, „Communities“. Dieses erinnert stark an Facebooks beliebte Gruppenfunktion und soll Personen einen Platz bieten, um Diskussionen zu einem bestimmten Thema führen zu können.

Aktuell ist Twitter Communities noch eine einladungsbasierte Plattform, auf der sich selbstmoderierte Diskussionsgruppen von Twitter-Usern erstellen lassen. Wer von Twitter für die Communities eingeladen wurde, kann als Admin oder Moderator eine unbegrenzte Anzahl an Usern über eine Direktnachricht zu einer Gruppe hinzufügen.

imagine an alternate timeline where everyone just gets you

say hi to Communities—the place to connect with people who Tweet like you. testing now on iOS and web, Android soon! pic.twitter.com/TJdKwUa4D2

— Twitter Communities (@JoinCommunities) September 8, 2021